سبورت: برشلونة سيتحرك لتمديد عقد رافينيا

كشفت صحيفة سبورت الإسبانية عن تحرك برشلونة من أجل تمديد تعاقد لاعبه رافينيا خلال الفترة المقبلة.

رافينيا النادي : برشلونة برشلونة

ويرغب برشلونة في تأميد تواجد اللاعب الذي يظهر بشكل رائع منذ بداية الموسم الحالي.

ولا يزال عقد رافينيا يمتد لمدة موسمين إضافيين حتى عام 2027 ولكن النادي الإسباني يرغب في استمراره لفترة أطول.

وأشارت سبورت إلى أن برشلونة سيقدم عرضا لرافينيا لمدة موسمين إضافيين على عقده لينتهي في 2029 مع وجود زيادة في راتبه بداية من 2026.

ويعد رافينيا أحد أفضل اللاعبين في العالم منذ بداية الموسم الحالي قياسا بالأداء الذي يقدمه اللاعب مع الفريق.

وانضم رافينيا لبرشلونة في بداية الموسم الماضي قادما من ليدز يونايتد.

وحصل صاحب الـ 28 عاما على أكثر من عرض قبل بداية الموسم وكان برشلونة منفتحا لسماع العروض المغرية بعد موسم أول لم يقدم فيه رافينيا المطلوب منه ولكنه استمر قبل أن ينفجر في الموسم الحالي.

اللاعب البرازيلي شارك في 35 مباراة منذ بداية الموسم الحالي وخلالها سجل 24 هدفا وصنع 15 آخرين.