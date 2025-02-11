شيرينجيتو: أليكساندر إيزاك سيكون هدف برشلونة الرئيسي في الصيف
الثلاثاء، 11 فبراير 2025 - 13:29
كتب : FilGoal
كشفت شبكة إل شيرينجيتو الإسبانية عن وجود اهتمام من برشلونة لضم أليكساندر إيزاك لاعب نيوكاسل.
أليكساندر إيزاك
النادي : نيوكاسل يونايتد
وفقا للشبكة فإن برشلونة يضع إيزاك كهدف رئيسي لتدعيم صفوف الفريق في الموسم المقبل.
وسبق لإيزاك اللعب في الدوري الإسباني مع ريال سوسيداد قبل الانتقال لإنجلترا من بوابة نيوكاسل.
المهاجم السويدي صاحب الـ 25 عاما يمر بفترة توهج منذ بداية الموسم الحالي، إذ شارك في 28 مباراة وتمكن من تسجيل 19 هدفا وصناعة 5 آخرين.
ويحتاج برشلونة للتعاقد مع مهاجم في ظل تقدم روبرت ليفاندوفسكي في السن ووصوله لعامه الـ 36.
ويحتل برشلونة حاليا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 48 نقطة وبفارق نقطتين عن ريال مدريد صاحب الصدارة.
كما تأهل الفريق لدور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا بشكل مباشر بعد احتلال المركز الثاني في الدور الأول.