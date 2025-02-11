ماركا: برشلونة قد يعود لكامب نو قبل نهاية الموسم ولكن بسعة محدودة

الثلاثاء، 11 فبراير 2025 - 13:04

كتب : FilGoal

كامب نو

كشفت صحيفة ماركا الإسبانية عن إمكانية عودة برشلونة للعب في ملعب كامب نو قبل نهاية الموسم الحالي.

ويلعب برشلونة على ملعب مونتجويك منذ بداية الموسم الماضي بسبب إجراء عمليات تجديد لملعب كامب نو.

ولم يعلن برشلونة حتى الآن عن موعد الانتهاء بشكل رسمي من جديد الملعب والعودة للعب في كامب نو وسط تكهنات بإن عمليات التجديد لن تنتهي في وقت قريب.

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وفقا لماركا فإن برشلونة قد يعود بالفعل للملعب قبل نهاية الموسم الحالي ولكن بحضور جماهيري محدود لا يتعدى 60 ألف مشجع.

عملية زراعة عشب الملعب بدأت بالفعل وستحتاج 10 أسابيع من أجل الانتهاء من الأعمال.

وأشارت ماركا إلى أن تركيب سقف متحرك للملعب سيتم تأجيله إلى نهاية موسم 2025/2026.

وسيحتاج برشلونة لموافقة الاتحاد الإسباني ورابطة الدوري ومجلس المدينة في حالة أراد العودة لكامب نو وسيكون عليه تقديم الضمانات اللازمة التي تضمن أن الملعب سيتحمل 60 ألف مشجع في الوقت الحالي.

برشلونة كامب نو
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