جواو فيليكس: لم أطلب من ميلان المشاركة في جميع المباريات.. وهذا سبب اختياري للفريق

شدد جواو فيليكس على شعوره بالسعادة بتواجده مع ميلان.

جواو فيليكس النادي : ميلان ميلان

وانتقل فيليكس لميلان على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي قادما من تشيلسي.

وقال فيليكس في تصريحات صحفية: "حتى الآن أنا في ميلان على سبيل الإعارة حتى شهر يونيو وسنرى ما سيحدث ولكن أنا أحب كل شيء هنا، الجماهير والفريق والبنية التحتية".

وواصل "لقد حظيت باستقبال رائع وأحب التواجد في المكان الذي أشعر فيه أنني بخير، الأشياء تتغير سريعا في كرة القدم ولكن إذا حظيت بالفرصة للاستمرار هنا سأحب ذلك".

وتابع "لاعبي المفضل هو ريكاردو كاكا، لقد تحدثت معه منذ عدة سنوات وقابلته في أمريكا وظهرنا في مقابلة سويا، هو مثلي الأعلى ولكن لا أحب المقارنة بيني وبينه وأريد فقط صناعة التاريخ في ميلان".

وأتم "لم أطلب من ميلان اللعب في كل مباراة ولكن فقط أريد اللعب في مركزي وسيرجيو كونسيساو يريد وضعي بالفعل في مركزي المفضل وهذا كان مهما في اختياري لميلان".

وسجل فيليكس هدف في أول مباراتين بقميص ميلان.