مرموش سيكون العاشر.. تاريخ مواجهات اللاعبين المصريين ضد ريال مدريد

يستعد عمر مرموش لخوض المباراة الأهم في مسيرته عندما يتلقي مع فريقه مانشستر سيتي ضد ريال مدريد.

ويلعب مانشستر سيتي مع ريال مدريد مساء اليوم الثلاثاء على ملعب الاتحاد في ذهاب الملحق المؤهل لدور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

مرموش سيكون المصري العاشر الذي يلعب ضد ريال مدريد في مباراة رسمية.

ويقدم لكم FilGoal.com تاريخ مواجهات اللاعبين المصريين ضد ريال مدريد

محمد صلاح

أشهر مواجهات المصريين ضد ريال مدريد بالتأكيد ستكون من نصيب محمد صلاح نجم ليفربول.

صلاح خاض 9 مباريات ضد ريال مدريد في بطولة دوري أبطال أوروبا وخلالهم سجل هدفين وصنع هدفا.

وتمكن صلاح من تحقيق الفوز في مباراة واحدة وتعادل في أخرى بينما كان الفوز حليفا لريال مدريد 7 مرات.

من بين الـ 9 مباريات كان مباراتين منهم بقميص روما و7 مباريات مع ليفربول أشهرهم مرتين في نهائي دوري أبطال أوروبا في 2018 و2022.

أحمد حسام "ميدو"

خاض ميدو 3 مباريات ضد ريال مدريد، مواجهتان منهم كانتا بقميص أولمبيك مارسيليا في دوري أبطال أوروبا وتمكن ميدو من تسجيل هدفا وصنع آخر.

بينما كانت المباراة الثالثة بقميص روما بنفس البطولة.

وانتهت الثلاث مباريات بفوز ريال مدريد.

وعلى الرغم من لعب ميدو لموسم بقميص سيلتا فيجو بالدوري الإسباني إلا أنه لم يشارك ضد ريال مدريد في أي مباراة.

محمد النني

شارك النني ضد ريال مدريد في مباراتين بقميص بازل السوسري في دوري أبطال أوروبا.

وفي المباراتين فاز ريال مدريد مرة بخمسة أهداف دون رد ومرة بهدف وحيد.

أحمد حمودي

خلال المباراتين الذين شارك بهما محمد النني ضد ريال مدريد، كان حمودي يزامله في بازل ولكنه شارك في مباراة واحدة كبديل لمدة 14 دقيقة والتي انتهت بفوز الفريق الإسباني بهدف دون رد.

حسين الشحات

أحد اللاعبين الذين شاركوا ضد ريال مدريد مع فرق أجنبية كان حسين الشحات عندما كان محترفا في العين الإماراتي.

وبنهائي كأس العالم للأندية شارك الشحات ضد ريال مدريد في مباراة انتهت بفوز الأخير بأربعة أهداف مقابل هدف.

الشحات كان قريبا من تسجيل هدفا رائعا بعد مراوغة الحارس تيبو كورتوا ولكن إنقاذ سيرخيو راموس من على الخط منعه من تسجيل الهدف التاريخي.

الشحات لعب بقميص الأهلي فيما بعد أيضا ضد ريال مدريد ولكن في هذا التقرير نتحدث عن اللاعبين المصريين مع فرق خارجية دون الحديث عن مواجهات الفرق المصرية.

طارق السعيد

طارق السعيد أيضا كان أحد الذين شاركوا ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا وتحديدا بقميص أندرلخت البلجيكي.

السعيد خاض مباراتين ضد ريال مدريد وفي المناسبتين كان الفوز حليفا للفريق الملكي.

إبراهيم حسن – حسام حسن – هاني رمزي

الثلاثي لعب في مباراتين سويا ضد ريال مدريد مع فريق نيوشاتل السويسري في دوري أبطال أوروبا ونجح ريال مدريد في تحقيق الفوز ولكن على الرغم من ذلك تمكن إبراهيم حسن من تسجيل هدفا في شباك العملاق الأوروبي.