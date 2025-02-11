مواعيد مباريات الثلاثاء 11 فبراير - الأهلي والزمالك.. وريال مدريد ضد سيتي

تنطلق اليوم الجولة 13 من الدوري المصري الممتاز، كما يبدأ الدور الفاصل المؤهل لدور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 11 فبراير 2025 والقنوات الناقلة

الدوري المصري

بتروجت × سموحة.. 4:00 مساء - أون تايم سبورتس 2.

فاركو × الزمالك.. 4:00 مساء - أون تايم سبورتس.

الأهلي × غزل المحلة.. 7:00 مساء - أون تايم سبورتس.

دوري أبطال أوروبا

بريست × باريس سان جيرمان.. 7:45 مساء - بي إن سبورتس 1.

سبورتنج لشبونة × بوروسيا دورتموند.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 3.

مانشستر سيتي × ريال مدريد.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 1.

يوفنتوس × بي إس في أيندهوفن.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 2.

الدوري المصري لكرة اليد

الزهور × سبورتنج.. 6:00 مساء.

طلائع الجيش × البنك الأهلي.. 6:00 مساء.

سموحة × الأهلي.. 6:00 مساء.

هليوبليس × الزمالك.. 7:00 مساء.

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