قلص الفارق مع نابولي.. إنتر يفوز على فيورنتينا قبل دربي إيطاليا

فاز إنتر على منافسه فيورنتينا بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة 24 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وسجل مارين بونجراشيتش بالخطأ في مرماه وماركو أرناوتوفيتش لإنتر، بينما أحرز رولاندو ماندراجورا لفيورنتينا.

وكان فيورنتينا قد انتصر على إنتر بثلاثة أهداف دون رد منذ أيام استكمالا لمباراة الدور الأول.

ولعبت المباراة في وقت لاحق بعد تأجيلها بسبب سقوط إدواردو بوفي لاعب فيورنتينا.

وقلص إنتر الفارق مع نابولي لنقطة واحدة واستغل تعادل الأخير مع أودينيزي بهدف لكل فريق في الجولة ذاتها.

وافتتح إنتر النتيجة عن طريق بونجراشيتش بالخطأ في مرماه في الدقيقة 28.

وتعادل ماندراجورا في الدقيقة 44 من ركلة جزاء بعد لمسة يد على ماتيو دارميان.

وأنهى أرناوتوفيتش أهداف المباراة في الدقيقة 52 برأسية متقنة من صناعة كارلوس أوجوستو.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد إنتر للنقطة 54 ويبتعد بفارق نقطة عن نابولي الذي لديه 55 نقطة.

بينما توقف رصيد فيورنتينا عند النقطة 42 في المركز السادس.

ومن المقرر أن يواجه إنتر غريمه يوفنتوس في الجولة القادمة من الدوري الإيطالي يوم الأحد المقبل.