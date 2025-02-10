في الجول يكشف - موقف الدوري المصري بعد نهاية المرحلة الأولى.. قد يتوقف لمدة شهر

هل سيتم إجراء قرعة جديد للدوري المصري بعد نهاية المرحلة الأولى منه؟ ومتى ستبدأ مباريات المرحلة الثانية من المسابقة؟

هذا ما يوضحه لكم FilGoal.com.

وتقترب المرحلة الأولى من الدوري المصري من نهايتها ويتبقى منها 6 جولات.

وذلك لتحديد أصحاب المراكز الـ9 الأولى المتنافسين على اللقب والمراكز المؤهلة لبطولات إفريقيا الموسم المقبل.

وأصحاب الـ9 مراكز الأخيرة المتنافسين على الهروب من الهبوط.

ويكشف لكم FilGoal.com موقف الدوري وما هي خطة استكمال المسابقة بعد نهاية المرحلة الأولى.

وعلم FilGoal.com أنه لا يوجد قرعة للمرحلة الثانية من الدوري، وتم تحديد المباريات في قرعة المسابقة التي أجريت قبل الموسم وكل فريق سيلعب مباريات المرحلة الثانية على ملاعب عكس التي لعب بها في المرحلة الأولى.

إدارة المسابقات في رابطة الأندية تنتظر تحديد المراكز النهائية للمرحلة الأولى من الدوري لتحديد ترتيب مباريات المرحلة الثانية.

وأن مباريات الدوري مستمرة حتى يوم 5 مارس المقبل، وكأس مصر سيبدأ يوم 7 مارس ويستمر حتى يوم 15، ثم يبدأ التوقف الدولي وينتهي في 25 مارس.

وقد يتم خوض جولة واحدة من الدوري ما بين التوقف الدولي وذهاب دور الـ8 لبطولات إفريقيا للأندية، ولكن الاحتمال الأكبر أن يعود الدوري بعدها.