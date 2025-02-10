في الجول يكشف - موقف الدوري المصري بعد نهاية المرحلة الأولى.. قد يتوقف لمدة شهر

الإثنين، 10 فبراير 2025 - 23:48

كتب : أحمد الخولي

رابطة الأندية المصرية - بيان رسمي

هل سيتم إجراء قرعة جديد للدوري المصري بعد نهاية المرحلة الأولى منه؟ ومتى ستبدأ مباريات المرحلة الثانية من المسابقة؟

هذا ما يوضحه لكم FilGoal.com.

وتقترب المرحلة الأولى من الدوري المصري من نهايتها ويتبقى منها 6 جولات.

أخبار متعلقة:
لماذا عقوبة ناصر ماهر أكبر من حسين الشحات؟ طه عزت يجيب عقوبات رابطة الأندية – إيقاف ناصر ماهر 3 مباريات وغيابه عن القمة.. وغرامات بالجملة على باقي الأندية

وذلك لتحديد أصحاب المراكز الـ9 الأولى المتنافسين على اللقب والمراكز المؤهلة لبطولات إفريقيا الموسم المقبل.

وأصحاب الـ9 مراكز الأخيرة المتنافسين على الهروب من الهبوط.

ويكشف لكم FilGoal.com موقف الدوري وما هي خطة استكمال المسابقة بعد نهاية المرحلة الأولى.

وعلم FilGoal.com أنه لا يوجد قرعة للمرحلة الثانية من الدوري، وتم تحديد المباريات في قرعة المسابقة التي أجريت قبل الموسم وكل فريق سيلعب مباريات المرحلة الثانية على ملاعب عكس التي لعب بها في المرحلة الأولى.

إدارة المسابقات في رابطة الأندية تنتظر تحديد المراكز النهائية للمرحلة الأولى من الدوري لتحديد ترتيب مباريات المرحلة الثانية.

وأن مباريات الدوري مستمرة حتى يوم 5 مارس المقبل، وكأس مصر سيبدأ يوم 7 مارس ويستمر حتى يوم 15، ثم يبدأ التوقف الدولي وينتهي في 25 مارس.

وقد يتم خوض جولة واحدة من الدوري ما بين التوقف الدولي وذهاب دور الـ8 لبطولات إفريقيا للأندية، ولكن الاحتمال الأكبر أن يعود الدوري بعدها.

الدوري المصري الأهلي الزمالك رابطة الأندية
نرشح لكم
خبر في الجول - إصابة فتوح وتحديد موقفه قبل مواجهة فاركو الجفالي: شيكابالا لاعبي المفضل في الزمالك.. وطموحي التتويج بكل شيء كلاتنبرج: الحكام يتم اختيارهم بناء على الصداقات.. وهذه نصيحتي للخبير الجديد الأولى للأبيض.. عبد العزيز السيد حكما لمباراة فاركو والزمالك قائمة الأهلي - ظهور بنشرقي الأول يتأجل وغياب معلول أمام غزل المحلة الأولى للفريقين.. الغندور حكم مباراة الأهلي وغزل المحلة محامي الجفالي: أرى أنه محمد صلاح الجديد قناة الأهلي: بنشرقي اختار القميص رقم 34 دعما لـ عبد الحق نوري
أخر الأخبار
خبر في الجول - إصابة فتوح وتحديد موقفه قبل مواجهة فاركو 20 دقيقة | الدوري المصري
قلص الفارق مع نابولي.. إنتر يفوز على فيورنتينا قبل دربي إيطاليا 53 دقيقة | الكرة الأوروبية
في الجول يكشف - موقف الدوري المصري بعد نهاية المرحلة الأولى.. قد يتوقف لمدة شهر 56 دقيقة | الدوري المصري
الجفالي: شيكابالا لاعبي المفضل في الزمالك.. وطموحي التتويج بكل شيء ساعة | الدوري المصري
كلاتنبرج: الحكام يتم اختيارهم بناء على الصداقات.. وهذه نصيحتي للخبير الجديد ساعة | الدوري المصري
الأولى للأبيض.. عبد العزيز السيد حكما لمباراة فاركو والزمالك ساعة | الدوري المصري
قائمة الأهلي - ظهور بنشرقي الأول يتأجل وغياب معلول أمام غزل المحلة ساعة | الدوري المصري
الأولى للفريقين.. الغندور حكم مباراة الأهلي وغزل المحلة ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - تمت.. الجفالي إلى الزمالك وتفاصيل التعاقد 2 تقرير سويسري: أزمة تلوح في الأفق بين سيرفيت وكوتيسا.. وتصريحات غاضبة من اللاعب 3 بهدفه أمام توتنام.. رقم نادر لمحمد صلاح مع ليفربول 4 بعد قيده.. معلول يتحدث عن علاقته بجماهير الأهلي ودور الخطيب وحقيقة الخلاف مع كولر