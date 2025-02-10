الجفالي: شيكابالا لاعبي المفضل في الزمالك.. وطموحي التتويج بكل شيء

الإثنين، 10 فبراير 2025 - 23:40

كتب : FilGoal

أحمد الجفالي لاعب الزمالك

كشف أحمد لاعب الزمالك الجديد عن كوليس المفاوضات مع الفريق.

أحمد الجفالي

النادي : الزمالك

الزمالك

وأعلن الزمالك ضد الجفالي قادما من الاتحاد المنستيري لمدة 3 مواسم ونصف.

وقال الجفالي عبر المركز الإعلامي للزمالك: "الاستقبال كان جيدا وكثير من اللاعبين رحبوا بي"

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"المفاوضات بدأت مع وكيل أعمالي وبعدها تحدث معي رئيس النادي والحمد لله سارت المفاوضات بشكل جيد وكنت مصرا على الانضمام للزمالك".

وأكمل "طموحاتي مع النادي هي الفوز بالألقاب المحلية والألقاب الإفريقية لأن هذا هو الطموح الطبيعي مع فريق كبير مثل الزمالك وطموحي الشخصي هو إسعاد الجماهير وأن أقدم مستوى جيد".

وتابع "شعرت بالسعادة بعد التوقيع مع الزمالك وهذا طبيعي بعد الانضمام لنادي عريق مثل الزمالك".

وأضاف "تواجد لاعبين تونسيين في الزمالك يساعد على التأقل أسرع مع الفريق والدخول في الأجواء".

وكشف "لاعبي المفضل في الزمالك هو شيكابالا وأيضا زيزو وسيف الدين الجزيري ونبيل عماد".

وأتم "متشوق لأول مباراة مع الزمالك وإن شاء الله الإجابة ستكون في الملعب وإن شاء الله سترون ما كنتم تنتظروه"

وتعاقد الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية المنقضية مع كل من الجفالي ومحمود جهاد وأحمد حسام وصلاح الدين مصدق.

أحمد الجفالي الزمالك
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