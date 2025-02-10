كلاتنبرج: الحكام يتم اختيارهم بناء على الصداقات.. وهذه نصيحتي للخبير الجديد

الإثنين، 10 فبراير 2025 - 23:30

كتب : FilGoal

مارك كلاتنبرج في مؤتمر تقديمه رئيسا للجنة الحكام

كشف الإنجليزي مارك كلاتنبرج رئيس لجنة الحكام السابق عن مشاكل التحكيم المصري من وجهة نظره.

وقال كلاتنبرج في تصريحاته لقناة الأهلي: "عدد الحكام يجب أن يتم تقليله، فهم كثيرون مقارنة بعدد المباريات".

وأضاف "هناك مشكلة أخرى في مباريات الدرجة الثانية حين لم تكن مذاعة وكنا نشاهد عبر الهواتف، وبالتالي يصعب تقييم الحكام".

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وأوضح "لم تكن هناك مساعدة جيدة للحكام وكان يصعب تقييم مستواهم. لم يكن اختيار الحكام بناء على الأداء بل الصداقات والعلاقات".

وواصل "كان هناك حكام اتخذوا العديد من القرارات السيئة، وفوجئت بإعادتهم إلى الساحة بعدما غادرت وهذا يظهر كم الأمور التي تدار عبر الصداقات".

وأكمل "لاعب الكرة يشارك بناء على الأداء ومن لا يؤدي جيدا لن يلعب. الأمر ذاته يجب أن ينطبق على الحكام".

وتابع "وجدت أن حكام الصفوة لا يستحقون التواجد في هذا المكان. كان هناك حكام كبار يرتكبون أخطاء فظيعة في المباريات".

وأردف "يجب أن يكون حولك أشخاص تثق بهم ويساعدونك على تخطي الصعوبات، وأنا لم أحصل على الدعم الكافي في مصر، وبالتالي الخبير الأجنبي بحاجة لمساعد أجنبي أيضا".

وعن رسالته للخبير الجديد أوسكار رويز قال: "سيكتشف بنفسه بمن يثق. يجب أن يوجد نظاما جديدا ولكن إن سمح لأشخاص من مصر أن يملوا عليه أسماء الحكام المعينة سيصبح الأمر صعبا لأنه سيجد حكاما ليسوا على أفضل مستوى يناسب كرة القدم".

كلاتنبرج لجنة الحكام
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