الأولى للأبيض.. عبد العزيز السيد حكما لمباراة فاركو والزمالك
الإثنين، 10 فبراير 2025 - 23:22
كتب : FilGoal
أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تعيين عبد العزيز السيد حكما لمباراة فاركو والزمالك.
ويلتقي فاركو مع الزمالك على ملعب برج العرب في الجولة 13 من الدوري المصري الممتاز.
وسيتواجد أحمد توفيق وشريف عبد الله كمساعدان لعبد العزيز في المباراة، بينما تم تعيين أحمد حمدي كحكم رابع.
وفي غرفة الـ VAR سيتواجد محمد الشناوي كحكم فيديو ويساعده شهاب راشد.
ولم يقود السيد أي مباراة للزمالك منذ بداية الموسم الحالي.
وعلى الجانب الآخر قاد عبد العزيز السيد مباراة واحدة لفاركو كانت ضد الاتحاد السكندري في الجولة الأولى وانتهت بفوز الاتحاد بهدف دون رد.
ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 23 نقطة وبفارق 4 نقاط عن بيراميدز صاحب الصدارة، بينما يحتل فاركو المركز السابع برصيد 18 نقطة.
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