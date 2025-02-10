قائمة الأهلي - ظهور بنشرقي الأول يتأجل وغياب معلول أمام غزل المحلة

يتأجل الظهور الأول للمغربي أشرف بنشرقي لاعب الأهلي في قائمة فريقه في الدوري المصري.

ويلعب الأهلي ضد غزل المحلة في الجولة 13 من الدوري، في المباراة التي تقام على ملعب السلام.

ولا يزال بنشرقي يقضي فترة التأهيل استعدادا لتسجيل الظهور الأول له مع الأهلي والمحتمل أمام الإسماعيلي.

بينما لم ينضم التونسي علي معلول لقائمة الأهلي، وذلك بعد قيده مع الفريق قبل أيام ولا يزال اللاعب يقضي البرنامج التأهيلي الخاص به.

وجاءت قائمة الأهلي كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - حمزة علاء

الدفاع: رامي ربيعة – مصطفى العش – خالد عبد الفتاح - كريم الدبيس - محمد هاني - أكرم توفيق

وسط الملعب مروان عطية - عمر الساعي - أحمد رضا - كريم وليد - إمام عاشور - أفشة – أحمد نبيل "كوكا" - عمرو السولية

الهجوم: محمد عبد الله - حسين الشحات - حمزة عبد الكريم – نيتس جراديشار

ويحتل الأهلي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 26 نقطة، ويأتي غزل المحلة في المركز الـ15 برصيد 11 نقطة.