الأولى للفريقين.. الغندور حكم مباراة الأهلي وغزل المحلة

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن طاقم تحكيم مباراة الأهلي وغزل المحلة في الجولة الـ 13 من الدوري المصري.

ويقود أحمد الغندور طاقم تحكيم مباراة الأهلي وغزل المحلة.

ويعاونه أحمد حسام وأسامة عبد اللطيف.

ويتواجد نادر قمر الدولة كحكم رابع.

وعلى تقنية الفيديو يتواجد مصطفى الشهدي، ويعاونه محمود أبو الرجال.

وهذه أول مباراة يديرها الغندور لفريق الأهلي في الموسم الحالي من الدوري.

على الجانب الآخر أدار مباراة واحدة للفريق الأحمر في الموسم، وهي نصف نهائي كأس السوبر المصري أمام سيراميكا كليوباترا، وفاز الأهلي 2-1.

كذلك هي أول مباراة يديرها لغزل المحلة في الموسم الحالي.

ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 26 نقطة، بينما يتواجد المحلة في المركز الـ 15 برصيد 11 نقطة.

وتقام المباراة يوم الثلاثاء 11 فبراير في السابعة مساء على استاد السلام.