محامي الجفالي: أرى أنه محمد صلاح الجديد

الإثنين، 10 فبراير 2025 - 23:11

كتب : FilGoal

أحمد الجفالي - الاتحاد المنستيري

شدد عبد الرحمن شوشان محامي اللاعب أحمد الجفالي المنتقل حديثا للزمالك على أن اللاعب هو من أصر على الانتقال للفريق خلال الفترة الحالية.

أحمد الجفالي

النادي : الزمالك

الزمالك

وأعلن الزمالك ضم أحمد الجفالي قادما من الاتحاد المنستيري لمدة 3 مواسم ونصف.

وقال عبد الرحمن شوشان عبر قناة إم بي سي مصر 2: "اللاعب متواجد حاليا في مصر ولا يوجد كواليس ولكنه حصل على عدة عروض أوروبية وعرض روسي من سيسكا موسكو ولكن عرض الزمالك كان الأفضل بالنسبة للاتحاد المنستيري".

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وتابع "كنت أتمنى انتقال الجفالي لفريق أوروبي لأنني أراه محمد صلاح الجديد، واللاعب أبدى حماس شديد باللعب مع الزمالك، والجفالي لعب مع مصفطى محمد في جالاتاسراي وأعتقد أنه أثر عليه في تلك الفترة لأنه يرى أن الزمالك كان بوابة للانتقال لفريق كبير في أوروبا وأنا لم أكن متحمسا لتلك الخطوة لكي يذهب إلى أوروبا ولكن الجفالي هو من أقنعني بها وكان له رغبة كبيرة في الانتقال للنادي المصري".

وأضاف "بعد وصول الجفالي أمس لمصر تحدث معه زيزو كثيرا وفرح بتواجده وأيضا سيف الجزيري وسيكون متواجدا مع المجموعة التي ستشارك ضد فاركو".

وأتم "الجفالي يملك قدم يسرى عجيبة ويملك نفس مواصفات محمد صلاح من سرعة ومهارة".

وتعاقد الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية المنقضية مع كل من الجفالي ومحمود جهاد وأحمد حسام وصلاح الدين مصدق.

أحمد الجفالي الزمالك
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