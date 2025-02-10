قناة الأهلي: بنشرقي اختار القميص رقم 34 دعما لـ عبد الحق نوري

استقر المغربي أشرف بنشرقي لاعب الأهلي الجديد على اختيار القميص رقم 34 مع الفريق الأحمر.

أشرف بنشرقي النادي : الأهلي الأهلي

وكشفت قناة الأهلي أن بنشرقي اختار هذا الرقم دعما منه لمواطنه عبد الحق نوري لاعب أياكس الهولندي السابق.

وذلك بعدما تعرض لغيبوبة إثر أزمة قلبية وسكتة دماغية في عام 2017 وذلك خلال مباراة أياكس وبريمن الودية، واستفاق منها عام 2018 بشكل جزئي وعاد إلى منزله في عام 2020.

وانضم بنشرقي لصفوف الأهلي بعد فسخ تعاقده مع الريان القطري.

ولا يزال بنشرقي في مرحلة التأهيل بعدما تعافى من الإصابة العضلية، ومن المتوقع أن يسجل ظهوره الأول مع الأهلي في مباراة الإسماعيلي.

ويلعب الأهلي غدا الثلاثاء ضد غزل المحلة في الجولة 13 من الدوري المصري.