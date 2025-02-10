لماذا عقوبة ناصر ماهر أكبر من حسين الشحات؟ طه عزت يجيب

أوضح طه عزت مدير المسابقات برابطة الأندية سبب إيقاف ناصر ماهر لاعب الزمالك لمدة 3 مباريات بسبب ضرب الخصم بدون كرة، بينما تلقى حسين الشحات لاعب الأهلي عقوبة الإيقاف لمباراتين على نفس المخالفة في الموسم الماضي.

وقال عزت في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "لم أكن متواجدا في في ذلك الوقت ولست مسؤولا عن لائحته، وتم وضع لائحة جديدة تعرفها كل الأندية".

وأضاف "نعتمد على تقرير حكم المباراة وتقرير المراقب ولقطات الناقل الرسمي للمسابقة في هذه المخالفات، وتم توقيع الحد الأدنى للعقوبة التي تتراوح بين 3 و5 مباريات في لائحة الموسم الحالي".

وعن واقعة تعدي عضو مجلس إدارة الإسماعيلي على حكم مباراة طلائع الجيش قال: "إدارة المسابقات تختص بالجهاز الفني واللاعبين وما إلى ذلك، ولكن مجالس إدارات الأندية يجب أن يتم اتخاذ القرارات ضدهم من جانب لجنة الانضباط".

وأعلنت رابطة الأندية عن إيقاف ناصر ماهر لاعب الزمالك 3 مباريات وتغريمه 50 ألف جنيه للاعتداء على لاعب الدراويش بدون كرة الذي أدى لطرده من المباراة.

كما تم تغريم الإسماعيلي مبلغ 5 آلاف جنيه وتوجيه لفت نظر له لعدم تنفيذ تعليمات الحكم والاعتراض على قراراته.

وعاد الزمالك لطريق الانتصارات بالفوز على منافسه الإسماعيلي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 12 ضمن منافسات الدوري المصري.

وبهذا الفوز وصل الزمالك للنقطة 23 في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري.

بينما تجمد رصيد الإسماعيلي عند النقطة 12 في المركز 14.