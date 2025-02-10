مانشستر سيتي يواجه قاهر ليفربول.. ومواجهات متوسطة في قرعة كأس الاتحاد الإنجليزي

الإثنين، 10 فبراير 2025 - 22:20

كتب : FilGoal

كأس الاتحاد الإنجليزي

أسفرت القرعة الخاصة بدور الـ16 من كأس الاتحاد الإنجليزي عن مواجهات متوسطة بعد خروج توتنام وليفربول.

وسيلاقي مانشستر سيتي منافسه بليموث الذي أخرج ليفربول بالفوز عليه بهدف دون رد.

وجاءت القرعة كالتالي:

أخبار متعلقة:
المفاجآت تتوالى.. أستون فيلا يقصي توتنام من كأس الاتحاد الإنجليزي مفاجأة مدوية.. ليفربول يودع كأس الاتحاد الإنجليزي مبكرا أمام بليموث ويخسر أول ألقابه بمشاركة كاملة لـ مرموش.. مانشستر سيتي يفوز بصعوبة على ليتون أورينت في كأس الاتحاد الإنجليزي مؤتمر بوستيكوجلو: أشعر بالارتياح لعدم وجود تقنية الفيديو في كأس الاتحاد الإنجليزي

بريستون نورث × بيرنلي

أستون فيلا × كارديف سيتي

دونكاستر روفرز سيواجه الفائز من كريسال بالاس ضد ميلوال (المباراة تقام حاليا)

مانشستر يونايتد × فولام

نيوكاسل يونايتد × برايتون

بورنموث × ولفرهامبتون

مانشستر ستيي × بليموث

إكيستر سيتي ضد الفائز من نوتينجهام فورست × إبسويتش تاون (المباراة ستقام غدا الثلاثاء)

كأس الاتحاد الإنجليزي مانشستر سيتي مانشستر يونايتد بليموث
نرشح لكم
قلص الفارق مع نابولي.. إنتر يفوز على فيورنتينا قبل دربي إيطاليا انتهت الدوري الإيطالي - إنتر (2)-(1) فيورنتينا مؤتمر أنشيلوتي: نتائج سيتي فاجأتني.. ومواجهة جوارديولا كابوس تشكيل إنتر – عودة أتشيربي وتواجد لاوتارو وتورام ضد فيورنتينا قبل مواجهة ميلان.. فينورد يعلن إقالة مدربه رومانو: جونزاليس جاهز لمواجهة ريال مدريد ميرور: أرتيتا موافق على التخلي عن 7 لاعبين من أرسنال لتمويل ضم المهاجم جواو فيليكس: كان من المستحيل انضمامي لـ إنتر.. وهذا موقفي من الاستمرار مع ميلان
أخر الأخبار
خبر في الجول - إصابة فتوح وتحديد موقفه قبل مواجهة فاركو 42 دقيقة | الدوري المصري
قلص الفارق مع نابولي.. إنتر يفوز على فيورنتينا قبل دربي إيطاليا ساعة | الكرة الأوروبية
في الجول يكشف - موقف الدوري المصري بعد نهاية المرحلة الأولى.. قد يتوقف لمدة شهر ساعة | الدوري المصري
الجفالي: شيكابالا لاعبي المفضل في الزمالك.. وطموحي التتويج بكل شيء ساعة | الدوري المصري
كلاتنبرج: الحكام يتم اختيارهم بناء على الصداقات.. وهذه نصيحتي للخبير الجديد ساعة | الدوري المصري
الأولى للأبيض.. عبد العزيز السيد حكما لمباراة فاركو والزمالك ساعة | الدوري المصري
قائمة الأهلي - ظهور بنشرقي الأول يتأجل وغياب معلول أمام غزل المحلة ساعة | الدوري المصري
الأولى للفريقين.. الغندور حكم مباراة الأهلي وغزل المحلة ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - تمت.. الجفالي إلى الزمالك وتفاصيل التعاقد 2 تقرير سويسري: أزمة تلوح في الأفق بين سيرفيت وكوتيسا.. وتصريحات غاضبة من اللاعب 3 بهدفه أمام توتنام.. رقم نادر لمحمد صلاح مع ليفربول 4 بعد قيده.. معلول يتحدث عن علاقته بجماهير الأهلي ودور الخطيب وحقيقة الخلاف مع كولر