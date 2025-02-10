مانشستر سيتي يواجه قاهر ليفربول.. ومواجهات متوسطة في قرعة كأس الاتحاد الإنجليزي
الإثنين، 10 فبراير 2025 - 22:20
كتب : FilGoal
أسفرت القرعة الخاصة بدور الـ16 من كأس الاتحاد الإنجليزي عن مواجهات متوسطة بعد خروج توتنام وليفربول.
وسيلاقي مانشستر سيتي منافسه بليموث الذي أخرج ليفربول بالفوز عليه بهدف دون رد.
وجاءت القرعة كالتالي:
بريستون نورث × بيرنلي
أستون فيلا × كارديف سيتي
دونكاستر روفرز سيواجه الفائز من كريسال بالاس ضد ميلوال (المباراة تقام حاليا)
مانشستر يونايتد × فولام
نيوكاسل يونايتد × برايتون
بورنموث × ولفرهامبتون
مانشستر ستيي × بليموث
إكيستر سيتي ضد الفائز من نوتينجهام فورست × إبسويتش تاون (المباراة ستقام غدا الثلاثاء)
نرشح لكم
قلص الفارق مع نابولي.. إنتر يفوز على فيورنتينا قبل دربي إيطاليا انتهت الدوري الإيطالي - إنتر (2)-(1) فيورنتينا مؤتمر أنشيلوتي: نتائج سيتي فاجأتني.. ومواجهة جوارديولا كابوس تشكيل إنتر – عودة أتشيربي وتواجد لاوتارو وتورام ضد فيورنتينا قبل مواجهة ميلان.. فينورد يعلن إقالة مدربه رومانو: جونزاليس جاهز لمواجهة ريال مدريد ميرور: أرتيتا موافق على التخلي عن 7 لاعبين من أرسنال لتمويل ضم المهاجم جواو فيليكس: كان من المستحيل انضمامي لـ إنتر.. وهذا موقفي من الاستمرار مع ميلان