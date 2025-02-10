مانشستر سيتي يواجه قاهر ليفربول.. ومواجهات متوسطة في قرعة كأس الاتحاد الإنجليزي

أسفرت القرعة الخاصة بدور الـ16 من كأس الاتحاد الإنجليزي عن مواجهات متوسطة بعد خروج توتنام وليفربول.

وسيلاقي مانشستر سيتي منافسه بليموث الذي أخرج ليفربول بالفوز عليه بهدف دون رد.

وجاءت القرعة كالتالي:

بريستون نورث × بيرنلي

أستون فيلا × كارديف سيتي

دونكاستر روفرز سيواجه الفائز من كريسال بالاس ضد ميلوال (المباراة تقام حاليا)

مانشستر يونايتد × فولام

نيوكاسل يونايتد × برايتون

بورنموث × ولفرهامبتون

مانشستر ستيي × بليموث

إكيستر سيتي ضد الفائز من نوتينجهام فورست × إبسويتش تاون (المباراة ستقام غدا الثلاثاء)