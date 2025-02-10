الخطيب يعتمد تصميم استاد الأهلي.. والكشف عنه في حفل استضافة كأس العالم للأندية

وافق مجلس إدارة النادي الأهلي على التصميم المقدم من شركة القلعة الحمراء لتصميم استاد الأهلي.

واعتمد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي التصميم المقدم من الشركة لاستاد الأهلي.

وسيتم الكشف عن التصميم الخاص باستاد الأهلي خلال حفل استضافة كأس العالم للأندية في مصر.

وذلك خلال الحفل الذي سيقام في مدينة الأقصر.

ويصل وفد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إلى مصر غدا الثلاثاء، وبصحبته النسخة الأولى من كأس العالم للأندية 2025.

ويستضيف الأهلي وفد فيفا ومعه كأس العالم وذلك ضمن جولة الكأس حول العالم احتفالات بالنسخة الأولى من البطولة بشكلها الجديد.

ويستمر وفد فيفا في مصر يومي الثلاثاء والأربعاء، وستكون رحلته على ضفاف النيل ورفقته كأس العالم.