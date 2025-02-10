في ضيافة الأهلي.. كأس العالم للأندية تزور مصر
الإثنين، 10 فبراير 2025 - 21:46
كتب : FilGoal
يصل وفد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إلى مصر غدا الثلاثاء، وبصحبته النسخة الأولى من كأس العالم للأندية 2025.
ويستضيف الأهلي وفد فيفا ومعه كأس العالم وذلك ضمن جولة الكأس حول العالم احتفالات بالنسخة الأولى من البطولة بشكلها الجديد.
ويستمر وفد فيفا في مصر يومي الثلاثاء والأربعاء، وستكون رحلته على ضفاف النيل ورفقته كأس العالم.
وكانت كأس العالم للأندية زارت أولا جنوب إفريقيا وفريق ماميلودي صنداونز قبل زيارة مصر.
ويشارك الأهلي في كأس العالم 2025 في الولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة 32 فريقا.
ويقع الأهلي في المجموعة الأولى رفقة إنتر ميامي وبورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي.
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