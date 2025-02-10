انتهت الدوري الإيطالي - إنتر (2)-(1) فيورنتينا

الإثنين، 10 فبراير 2025 - 21:34

كتب : FilGoal

إنتر

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة إنتر ضد فيورنتينا في الجولة 24 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

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انتهت

ق 63: رأسية خطيرة من لاوتارو بعدت المرمى قليلا.

ق 52: جوووووووول ماركو أرناوتوفيتش من رأسية متقنة.

ق 50: تسديدة خارج منطقة الجزاء من لاوتارو علت المرمى.

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 44: جووووووول رولاندو ماندراجورا من علامة الجزاء.

ق 43: ركلة جزاء لفيورنتينا بعد لمسة يد على ماتيو دارميان.

ق 28: جوووووووول مارين بونجراشيتش ذاتيا.

ق 24: رأسية من لاوتارو ترتطم في العارضة.

ق 20: كارلوس أوجوستو يسدد خارج المرمى الخالي.

ق 14: مقصية رائعة من نيكولو باريلا بعدت المرمى بعيدا.

انطلاق المباراة

بداية المباراة بعد قليل

إنتر فيورنتينا الدوري الإيطالي
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