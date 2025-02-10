انتهت الدوري الإيطالي - إنتر (2)-(1) فيورنتينا
الإثنين، 10 فبراير 2025 - 21:34
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة إنتر ضد فيورنتينا في الجولة 24 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.
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انتهت
ق 63: رأسية خطيرة من لاوتارو بعدت المرمى قليلا.
ق 52: جوووووووول ماركو أرناوتوفيتش من رأسية متقنة.
ق 50: تسديدة خارج منطقة الجزاء من لاوتارو علت المرمى.
بداية الشوط الثاني
استراحة
ق 44: جووووووول رولاندو ماندراجورا من علامة الجزاء.
ق 43: ركلة جزاء لفيورنتينا بعد لمسة يد على ماتيو دارميان.
ق 28: جوووووووول مارين بونجراشيتش ذاتيا.
ق 24: رأسية من لاوتارو ترتطم في العارضة.
ق 20: كارلوس أوجوستو يسدد خارج المرمى الخالي.
ق 14: مقصية رائعة من نيكولو باريلا بعدت المرمى بعيدا.
انطلاق المباراة
بداية المباراة بعد قليل
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