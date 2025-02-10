مؤتمر أنشيلوتي: نتائج سيتي فاجأتني.. ومواجهة جوارديولا كابوس

أبدى كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد اعتقاده أن مواجهة ريال مدريد ومانشستر سيتي أصبحت كلاسيكو أوروبا، قبل لقاء ذهاب ملحق دور الـ 16 في دوري أبطال أوروبا.

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي: "يبدو الأمر وكأنه كلاسيكو لأننا لعبنا ضد بعضنا البعض عدة مرات". ستكون مباراة ممتعة ومتكافئة".

وعن فينيسيوس جونيور قال: "لقد كان جيدا للغاية مع الأخذ في الاعتبار أنه عانى من إصابتين، وكان حاسما للغاية في العديد من المباريات على الرغم من أن الإصابات لم تسمح له بالاستمرارية".

وواصل "مستعد لتحمل مسؤولية الإقصاء إن حدث بسبب التاريخ الذي أملكه. عندما ألعب مباراة إقصائية فهناك خطر أن الأمور لن تسير على ما يرام، ويزداد هذا الأمر إذا واجهت أحد أفضل الفرق وأفضل المدربين".

وعن بيب جوارديولا مدرب سيتي قال: "جوارديولا أسهم كثيرا في مجال كرة القدم. إنه مبتكر أحترمه كثيرا وواحد من الأفضل إن لم يكن الأفضل. كلما تواجهنا يصبح الأمر بمثابة كابوس أثناء التحضير للمباراة. لديه دائما أفكار تدفعك للتفكير أيضا".

وبسؤاله عما إذا كان يمكن اعتبار مواجهة ريال مدريد وسيتي كلاسيكو أوروبا قال: "نعم فهو ربما أقوى منافس على الإطلاق وأقوى مدرب".

أما عن نتائج سيتي مؤخرا قال: "فاجأني ذلك بالطبع فقد مروا بفترة صعبة من الإصابات والهزائم ولكن الآن أصبحوا فريقا تنافسيا للغاية. لا أشك في قوة مانشستر سيتي".

وعن مدافع الفريق خيسوس فاييخو قال: "لم يحدث أي شيء على الإطلاق. إنه يتدرب ويؤدي بشكل جيد. لكن عقده ينتهي ونحن نفضل منح المزيد من الفرص للاعبين الشباب".

وأخيرا عن مقاطعة حفل الكرة الذهبية قال: "لم نرغب في المشاركة لأننا كنا نعتقد أن فينيسيوس يستحق الفوز بالكرة الذهبية، وهذا لا يعني أننا لا نحترم رودري، بل كنا نعتقد أنه كان يستحق الفوز بالجائزة العام الماضي وليس هذا العام".