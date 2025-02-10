تشكيل إنتر – عودة أتشيربي وتواجد لاوتارو وتورام ضد فيورنتينا

الإثنين، 10 فبراير 2025 - 21:04

كتب : FilGoal

فرانشيسكو أتشيربي

أعلن سيموني إنزاجي المدير الفني لـ إنتر تشكيل فريقه الأساسي ضد منافسه فيورنتينا.

ويواجه إنتر خصمه فيورنتينا بعد قليل في الجولة 24 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وعاد فرانشيسكو أتشيربي للمشاركة بشكل أساسي بعد فترة غياب بسبب الإصابة.

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ويقود لاوتارو مارتينيز وماركوس تورام خط هجوم النيراتزوري.

ويسعى إنتر لرد الهزيمة الثقيلة من فيورنتينا بثلاثة أهداف دون رد منذ أيام قليلة في الدور الأول من بطولة الدوري.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: يان سومر

خط الدفاع: بنجامين بافارد – فرانشيسكو أتشيربي – أليساندرو باستوني

خط الوسط: ماتيو دارميان – نيكولو باريلا – هاكان تشالهان أوجلو – هنريك مخيتاريان – كارلو أوجوستو

خط الهجوم: ماركوس تورام – لاوتارو مارتينيز

ويحتل إنتر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 51 نقطة.

بينما يأتي فيورنتينا في المركز السادس برصيد 42 نقطة.

إنتر فيورنتينا الدوري الإيطالي
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