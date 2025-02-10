قبل مواجهة ميلان.. فينورد يعلن إقالة مدربه
الإثنين، 10 فبراير 2025 - 20:53
كتب : FilGoal
أعلن نادي فينورد إقالة مدربه براين بريسكي قبل مواجهة ميلان.
ويستعد فينورد لمواجهة منافسه ميلان في المباراة التي ستجمعهما في ذهاب دور المحلق المؤهل لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا مساء الأربعاء المقبل.
وأوضح النادي في بيانه أن إقالة بريسكي جاء بسبب سوء النتائج وعدم وجود التفاهم الكافي بين المدرب واللاعبين والنادي.
وكذلك أكد النادي إقالة المدربان المساعدان لوكاس بابالولا أندرسون وبيورن هامبرج.
وكشف فينورد أنه سيعين جهاز فني مؤقت غدا الثلاثاء قبل مواجهة ميلان بيوم واحد فقط.
وتمت إقالة المدرب رغم فوز الفريق ضد سبارتا روتردام بثلاثة أهداف دون رد.
ويحتل فينورد المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الهولندي برصيد 39 نقطة.
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