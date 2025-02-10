بمشاركة كهربا.. الاتحاد الليبي يخسر من أولمبي الزاوية

الإثنين، 10 فبراير 2025 - 20:33

كتب : FilGoal

كهربا - الاتحاد الليبي

خسر الاتحاد الليبي من منافسه أولمبي الزاوية بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 11 ضمن منافسات الدوري الليبي.

محمود كهربا

النادي : الاتحاد

الاتحاد

وشارك المصري محمود عبد المنعم (كهربا) في الشوط الأول وتم استبداله بسبب الإصابة.

ويقود الاتحاد الليبي الذي يلعب بين صفوفه كهربا، المدرب الإسباني خوان كارلوس جاريدو.

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وتقام مرحلة المجموعات في الدوري الليبي بمشاركة 35 فريقا مقسمين على 4 مجموعات.

ويلعب الاتحاد الليبي في المجموعة الثالثة التي تضم 9 فرق ويتأهل أول 3 إلى المرحلة النهائية.

وارتفع رصيد أولمبي الزاوية للنقطة 21 في صدارة جدول ترتيب المجموعة.

بينما تجمد رصيد الاتحاد عند النقطة 14 في المركز الثالث.

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