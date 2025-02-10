بمشاركة كهربا.. الاتحاد الليبي يخسر من أولمبي الزاوية
الإثنين، 10 فبراير 2025 - 20:33
كتب : FilGoal
خسر الاتحاد الليبي من منافسه أولمبي الزاوية بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 11 ضمن منافسات الدوري الليبي.
محمود كهربا
النادي : الاتحاد
وشارك المصري محمود عبد المنعم (كهربا) في الشوط الأول وتم استبداله بسبب الإصابة.
ويقود الاتحاد الليبي الذي يلعب بين صفوفه كهربا، المدرب الإسباني خوان كارلوس جاريدو.
وتقام مرحلة المجموعات في الدوري الليبي بمشاركة 35 فريقا مقسمين على 4 مجموعات.
ويلعب الاتحاد الليبي في المجموعة الثالثة التي تضم 9 فرق ويتأهل أول 3 إلى المرحلة النهائية.
وارتفع رصيد أولمبي الزاوية للنقطة 21 في صدارة جدول ترتيب المجموعة.
بينما تجمد رصيد الاتحاد عند النقطة 14 في المركز الثالث.
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