رومانو: جونزاليس جاهز لمواجهة ريال مدريد

عاد نيكولاس جونزاليس إلى تدريبات مانشستر سيتي وبات جاهزا ضد ريال مدريد.

ويستضيف مانشستر سيتي منافسه ريال مدريد في ذهاب الملحق المؤهل لدور الـ16 مساء الثلاثاء على ملعب الاتحاد، فيما تقام مباراة الإياب على ملعب سانتياجو برنابيو يوم الثلاثاء 18 فبراير.

وحسب فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس فإن اللاعب الإسباني شارك في تدريبات الفريق وأصبح جاهزا لمواجهة ريال مدريد.

وتعرض جونزاليس لإصابة في مباراة الفريق ضد ليتون أوريينت بهدفين مقابل هدف في مباراة أقيمت على ملعب الأخير بالدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وتتكرر مواجهة مانشستر سيتي وريال مدريد للمرة السادسة خلال السنوات الأخيرة، ليرد جوارديولا معلقا: "كان هناك منافسة خاصة بيننا في السنوات الأخيرة، مررنا بها عدة مرات، وفي مرات أخرى أقصونا، ولكن من حيث تاريخ دوري أبطال أوروبا لا يمكننا المقارنة بـ ريال مدريد مدريد وميلان وبايرن ميونيخ."

وحقق ريال مدريد الفوز أمام ريال مدريد 4 مباريات، وتعادل في 4 وخسر 3 مواجهات في السنوات الأخيرة.

وتعد تلك المرة الرابعة على التوالي التي يلتقي فيها مانشستر سيتي البطل مرة وحيدة أمام ريال مدريد بطل أوروبا 15 مرة.

وحقق ريال مدريد الفوز في مجموع المباراتين 6-5 في مايو 2022، فيما حقق مانشستر سيتي الفوز في نصف النهائي 2023 بنتيجة 5-1 في مجموع المباراتين قبل تحقيق الثلاثية التاريخية.

وفي الموسم الماضي فاز ريال مدريد بركلات الترجيح 4-3 في ربع النهائي بعد التعادل 4-4 ذهابا وإيابا.