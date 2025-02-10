روبن دياز: واجهنا مبابي من قبل ولم يكن التهديد الرئيسي

الإثنين، 10 فبراير 2025 - 20:08

كتب : FilGoal

روبن دياز - لايبزيج ومانشستر سيتي

رفض روبن دياز مدافع مانشستر سيتي اعتبار مباراة فريقه ضد ريال مدريد بمثابة مواجهة بين كيليان مبابي نجم الميرينجي وإرلينج هالاند نجم سيتي.

وقال دياز في المؤتمر الصحفي: "لعبنا ضد مبابي عدة مرات قبل انضمامه إلى ريال مدريد (في باريس سان جيرمان) وفي ذلك الوقت لم يكن هو التهديد الأساسي، فكان هناك نيمار وليونيل ميسي أيضا".

وأضاف "واجهنا العديد من الفرق التي تملك مرونة في صناعة الفارق وهذا طبيعي في دوري الأبطال".

وواصل "نعرف أن ريال مدريد يملك مرونة أكبر من معظم الفرق، ولهذا يجب أن ندافع جيدا".

وأوضح "لا أشعر بأي أجواء تجعل المواجهة بين هالاند ومبابي. هذه مباراة بين سيتي ومدريد، وهناك الكثير من الأسماء الكبيرة على الجانبين".

وأكمل "واثق أن هالاند يريد التواجد في هذه المنافسة والفوز بها فقط مثلنا جميعا، وأنا واثق أنه سيكون جائعا بما يكفي".

وعن اللاعب الذي سيتولى مهمة إيقاف فينيسيوس جونيور بعد رحيل كايل ووكر قال: "نحن لا نعرف من سيلعب. المدرب سيقرر أولا ولدينا العديد من الخيارات".

واختتم "لا نفكر في لاعب واحد فالأمر عمل جماعي ولذلك أعتقد أن لدينا كل ما نحتاجه لنتمكن من التعامل معه".

روبن دياز دوري أبطال أوروبا
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