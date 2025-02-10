تدريبات عملية تخصصية داخل منطقة الجزاء في ختام ورشة تطوير الحكام

اختُتمت ورشة عمل تطوير الحكام التي أقيمت على مدار يومين الأحد والاثنين بمركز المنتخبات الوطنية تحت إشراف الاتحاد الدولى لكرة القدم (فيفا).

وشارك ماسيمو بوساكا المدير الفني للجنة الحكام بفيفا والمحاضر الدولى أوسكار رويز.

وقاد أوسكار رويز التدريبات العملية للحكام المشاركين في الورشة والتي جرت على أحد ملاعب مركز المنتخبات الوطنية.

وأقيمت مباراة ودية بين فريقين من الشباب وتم تشكيل 14 طاقما تحكيميا وتولى كل طاقم منهم إدارة 7 دقائق من عمر المباراة فى حضور ومتابعة أوسكار وأعضاء لجنة شئون التحكيم.

وتمت تجربة جميع الحكام المشاركين في المعسكر ووضعهم في نفس المواقف لتحقيق أقصى استفادة.

وصحح أوسكار الأخطاء وأوقف المباراة لإعطاء التوجيهات ومناقشة القرارات مع طاقم التحكيم وفقا لما تم شرحه خلال المحاضرات النظرية ومحاضرات الفيديو فى الفترة الصباحية.

وشهد الجانب العملى تدريبات تخصصية للحكام داخل منطقة الجزاء وعلى الهجمات المرتدة.

وكان ماسيمو بوساكا ألقى محاضرة نظرية صباح اليوم على الحكام ركز خلالها على شخصية الحكم فى المباريات.

وشدد بوساكا على ضرورة أن يكون القرار نابعا من حكم الساحة دون انتظار لحكم تقنية الفيديو، وأن يعتمد الحكم على نفسه بشكل كامل كى نعيد للأذهان التحكيم قبل ظهور تقنية الفيديو.