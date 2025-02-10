تدريبات عملية تخصصية داخل منطقة الجزاء في ختام ورشة تطوير الحكام

الإثنين، 10 فبراير 2025 - 20:01

كتب : FilGoal

ورشة تطوير الحكام

اختُتمت ورشة عمل تطوير الحكام التي أقيمت على مدار يومين الأحد والاثنين بمركز المنتخبات الوطنية تحت إشراف الاتحاد الدولى لكرة القدم (فيفا).

وشارك ماسيمو بوساكا المدير الفني للجنة الحكام بفيفا والمحاضر الدولى أوسكار رويز.

وقاد أوسكار رويز التدريبات العملية للحكام المشاركين في الورشة والتي جرت على أحد ملاعب مركز المنتخبات الوطنية.

أخبار متعلقة:
في حضور شوقي.. الأهلي يختتم استعداده لمواجهة غزل المحلة سامي الطرابلسي مدربا لمنتخب تونس ميرور: أرتيتا موافق على التخلي عن 7 لاعبين من أرسنال لتمويل ضم المهاجم جواو فيليكس: كان من المستحيل انضمامي لـ إنتر.. وهذا موقفي من الاستمرار مع ميلان

وأقيمت مباراة ودية بين فريقين من الشباب وتم تشكيل 14 طاقما تحكيميا وتولى كل طاقم منهم إدارة 7 دقائق من عمر المباراة فى حضور ومتابعة أوسكار وأعضاء لجنة شئون التحكيم.

وتمت تجربة جميع الحكام المشاركين في المعسكر ووضعهم في نفس المواقف لتحقيق أقصى استفادة.

وصحح أوسكار الأخطاء وأوقف المباراة لإعطاء التوجيهات ومناقشة القرارات مع طاقم التحكيم وفقا لما تم شرحه خلال المحاضرات النظرية ومحاضرات الفيديو فى الفترة الصباحية.

وشهد الجانب العملى تدريبات تخصصية للحكام داخل منطقة الجزاء وعلى الهجمات المرتدة.

وكان ماسيمو بوساكا ألقى محاضرة نظرية صباح اليوم على الحكام ركز خلالها على شخصية الحكم فى المباريات.

وشدد بوساكا على ضرورة أن يكون القرار نابعا من حكم الساحة دون انتظار لحكم تقنية الفيديو، وأن يعتمد الحكم على نفسه بشكل كامل كى نعيد للأذهان التحكيم قبل ظهور تقنية الفيديو.

May be an image of 2 people, people playing soccer, people playing football and text that says 'သိး etisa_ etisa nd'

May be an image of 12 people, people playing football, people playing soccer and text that says 'กดุ alata ΓΔ'

ورشة تطوير الحكام الدوري المصري الكرة المصرية
نرشح لكم
خبر في الجول - إصابة فتوح وتحديد موقفه قبل مواجهة فاركو في الجول يكشف - موقف الدوري المصري بعد نهاية المرحلة الأولى.. قد يتوقف لمدة شهر الجفالي: شيكابالا لاعبي المفضل في الزمالك.. وطموحي التتويج بكل شيء كلاتنبرج: الحكام يتم اختيارهم بناء على الصداقات.. وهذه نصيحتي للخبير الجديد الأولى للأبيض.. عبد العزيز السيد حكما لمباراة فاركو والزمالك قائمة الأهلي - ظهور بنشرقي الأول يتأجل وغياب معلول أمام غزل المحلة الأولى للفريقين.. الغندور حكم مباراة الأهلي وغزل المحلة محامي الجفالي: أرى أنه محمد صلاح الجديد
أخر الأخبار
خبر في الجول - إصابة فتوح وتحديد موقفه قبل مواجهة فاركو 19 دقيقة | الدوري المصري
قلص الفارق مع نابولي.. إنتر يفوز على فيورنتينا قبل دربي إيطاليا 52 دقيقة | الكرة الأوروبية
في الجول يكشف - موقف الدوري المصري بعد نهاية المرحلة الأولى.. قد يتوقف لمدة شهر 56 دقيقة | الدوري المصري
الجفالي: شيكابالا لاعبي المفضل في الزمالك.. وطموحي التتويج بكل شيء ساعة | الدوري المصري
كلاتنبرج: الحكام يتم اختيارهم بناء على الصداقات.. وهذه نصيحتي للخبير الجديد ساعة | الدوري المصري
الأولى للأبيض.. عبد العزيز السيد حكما لمباراة فاركو والزمالك ساعة | الدوري المصري
قائمة الأهلي - ظهور بنشرقي الأول يتأجل وغياب معلول أمام غزل المحلة ساعة | الدوري المصري
الأولى للفريقين.. الغندور حكم مباراة الأهلي وغزل المحلة ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - تمت.. الجفالي إلى الزمالك وتفاصيل التعاقد 2 تقرير سويسري: أزمة تلوح في الأفق بين سيرفيت وكوتيسا.. وتصريحات غاضبة من اللاعب 3 بهدفه أمام توتنام.. رقم نادر لمحمد صلاح مع ليفربول 4 بعد قيده.. معلول يتحدث عن علاقته بجماهير الأهلي ودور الخطيب وحقيقة الخلاف مع كولر