في حضور شوقي.. الأهلي يختتم استعداده لمواجهة غزل المحلة

خاض الأهلي مرانه الأخير استعدادا لمواجهة غزل المحلة في الدوري، وذلك في حضور أول لـ محمد شوقي نائب المدير الرياضي.

وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، في حضور الكابتن محمد شوقي للحديث عن مباراة غزل المحلة.

وبدأ المران بجزء بدني خفيف للاعبين، ثم تنفيذ الجوانب الخططية في الجزء المخصص لتدريبات الكرة.

وأدى محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف تدريباتهم، تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

ويدخل الأهلي معسكرًا اليوم بأحد الفنادق بعد إعلان الجهاز الفني عن قائمة اللاعبين لمباراة غزل المحلة.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على بتروجيت بهدفين مقابل هدف في الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري، ورفع رصيده إلى 26 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري.