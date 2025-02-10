سامي الطرابلسي مدربا لمنتخب تونس

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم تعيين سامي الطرابلسي مديرا فنيا لمنتخب تونس بشكل رسمي.

وترك سامي الطرابلسي البالغ من العمر 57 عاما، عمله كمحلل فني في قنوات بي إن سبورتس من أجل تولي منصب المدير الفني لمنتخب تونس.

يذكر أن سامي الطرابلسي تولى تدريب منتخب تونس في الفترة من 2011 إلى 2013.

بعدها تولى تدريب السيلية القطري لنحو 10 سنوات.

يشار إلى أن الإدارة الفنية للاتحاد التونسي لكرة القدم بقيادة زياد الجزيري وخليل شمام دخلت في اتصالات مع عدة اسماء على غرار نصر الدين النابي المدرب الحالي لفريق كايزر تشيفز.

بينما باءت مفاوضات تولي البرتغالي كارلوس كيروش القيادة الفنية لمنتخب تونس بالفشل.

وكان كيروش وصل إلى تونس الشهر الماضي من أجل إتمام مفاوضاته مع الاتحاد التونسي لكرة القدم.

وكشفت شبكة نسمة سبورت التونسية عن فشل المفاوضات وأكدت أن كيروش لن يكون المدرب الجديد لمنتخب تونس.

وكشفت صحيفة الشروق التونسية أن السبب وراء فشل المفاوضات مع كيروش هو الخلاف على المقابل المادي.

ويحتل المنتخب التونسي صدارة المجموعة التاسعة في تصفيات إفريقيا لكأس العالم 2026 برصيد 10 نقاط.