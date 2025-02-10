جواو فيليكس: كان من المستحيل انضمامي لـ إنتر.. وهذا موقفي من الاستمرار مع ميلان

أوضح جواو فيليكس لاعب ميلان أن غريم فريقه إنتر كان يريده في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

جواو فيليكس النادي : ميلان ميلان

وانضم فيليكس إلى ميلان في يناير الماضي على سبيل الإعارة لمدة موسم دون وجود بند أحقية الشراء.

وقال اللاعب البرتغالي خلال مؤتمر تقديمه: "إنتر كان يريدني؟ نعم، أخبرني وكيل أعمالي بذلك، لكنني كنت بدأت بالفعل التحدث مع ميلان وقررت الانضمام له، الأمر كان مستحيلا لقد اتخذت قراري بالفعل".

وكشف "أحب أن أبقى في ميلان حتى بعد انتهاء إعارتي".

وواصل "ميلان فريق كبير، وأنا بالفعل أحب كل شيء هنا، كاكا كان مثلي الأعلى وأتمنى أن أصنع التاريخ مثله".

وأنهى حديثه قائلا: "لم أتذكر الوقت الذي لعب فيه روي كوستا مع ميلان، لكن شاهدت له مقاطع فيديو، أعرف أنه محبوب للغاية هنا مثل كاكا".

وسجل فيليكس مع ميلان في أول ظهور له ضد روما في المباراة التي جمعتهما في دور ربع نهائي كأس مصر.