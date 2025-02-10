عقوبات رابطة الأندية – إيقاف ناصر ماهر 3 مباريات وغيابه عن القمة.. وغرامات بالجملة على باقي الأندية

الإثنين، 10 فبراير 2025 - 18:34

كتب : أحمد الخولي

ناصر ماهر - الزمالك - الإسماعيلي

أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات الجولة الـ12 وذلك طبقا للائحة مسابقة دوري nile ولائحة المخلفات والعقوبات ونظام ضبط الجودة موسم 2024-2025 .

وكانت أبرز العقوبات إيقاف ناصر ماهر لاعب الزمالك 3 مباريات بسبب طرده أمام الإسماعيلي.

وبذلك يتأكد غيابه عن الأبيض في مباراة القمة ضد الأهلي.

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وجاءت كل العقوبات كالآتي:

الزمالك × الإسماعيلي

إيقاف ناصر ماهر 3 مباريات وتغريمه 50 ألف جنيه للاعتداء على لاعب من الخصم بدون كرة

غرامة 5 آلاف جنيه على الإسماعيلي وتوجيه لفت نظر لعدم تنفيذ تعليمات الحكم والاعتراض على قراراته

سموحة × بيراميدز

إيقاف صلاح أمين مدرب سموحة مباراة وتغريمه 10 آلاف جنيه بسبب الطرد

منع أحمد سامي المدير الفني لسموحة من مرافقة الفريق 3 مباريات وتغريمه 20 ألف جنيه بسبب محاولة الاعتداء على الحكم بعد المباراة

لفت نظر وغرامة 5 آلاف جنيه للجهاز الفني لسموحة لعدم تنفيذ تعليمات الحكم والاعتراض على قراراته

لفت نظر وغرامة 5 آلاف جنيه للجهاز الفني لبيراميدز لعدم تنفيذ تعليمات الحكم والاعتراض على قراراته

إيقاف أحمد سامي لاعب بيراميدز مباراة وتغريمه 5 آلاف جنيه لحصوله على الإنذار الثالث

حرس الحدود × إنبي

إيقاف محمد أشرف "روقا" لاعب حرس الحدود مباراة وتغريمه 5 آلاف جنيه لحصوله على الإنذار الثالث

إيقاف عبد الرحمن رضا لاعب حرس الحدود مباراة وتغريمه 5 آلاف جنيه لحصوله على الإنذار الثالث

إيقاف أحمد العجوز لاعب إنبي للطرد بعد حصوله على إنذارين وتغريمه 2500 جنيه

تغريم إنبي 50 ألف جنيه بسبب حصول 6 لاعبين على إنذارات في نفس المباراة

غزل المحلة × مودرن سبورت

غرامة 10 آلاف جنيه على غزل المحلة للتأخر في النزول للملعب

غرامة 10 آلاف جنيه على مودرن سبورت للتأخر في النزول للملعب

إيقاف محمود رزق لاعب مودرن مباراة وغرامة 5 آلاف جنيه للطرد

البنك الأهلي × زد

إيقاف أحمد ربيع لاعب البنك مباراة وغرامة 5 آلاف جنيه للحصول على الإنذار الثالث

إيقاف سعيدو سيمبوري لاعب البنك مباراة وغرامة 5 آلاف جنيه للحصول على الإنذار الثالث

الاتحاد السكندري × المصري

إيقاف خالد الغندور مباراة وغرامة 5 آلاف جنيه لحصوله على الإنذار الثالث

سيراميكا كليوباترا × فاركو

إيقاف عبد الله مجدي لاعب سيراميكا مباراة وغرامة 5 آلاف جنيه للحصول على الإنذار الثالث

إيقاف جاستن أرثر لاعب سيراميكا مباراة وغرامة 5 آلاف جنيه للحصول على الإنذار الثالث

غرامة على سيراميكا 5 آلاف جنيه لعدم تواجد جامعي الكرات في الوقت المحدد

إيقاف محمود عماد لاعب فاركو مباراة وغرامة 5 آلاف جنيه للحصول على الإنذار الثالث

مع تطبيق المادة 54 من لائحة مسابقة دوري nile موسم 2024-2025 الخاصة بحالات الإنذارات على الأجهزة الفنية والإدارية والطبية واللاعبين.

الزمالك رابطة الأندية ناصر ماهر بيراميدز
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