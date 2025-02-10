الاتحاد المنستيري: الزمالك اتفق لضم الجفالي في 48 ساعة رغم المحادثات الفرنسية
الإثنين، 10 فبراير 2025 - 18:29
كتب : FilGoal
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