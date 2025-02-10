يحدث في إيطاليا.. مونزا يعيد نيستا لتدريب الفريق خلفا لـ بوكيتي
الإثنين، 10 فبراير 2025 - 17:48
كتب : FilGoal
يحدث العجب في بلاد البيتزا، أعاد نادي مونزا أليساندرو نيستا لتدريب الفريق مرة أخرى خلفا لـ سالفاتوري بوكيتي.
ويمتد عقد المدرب الإيطالي حتى نهاية الموسم.
ما حدث هو كالتالي:
تولى أليساندرو نيستا تدريب مونزا من 1 يوليو 202 حتى 23 ديسمبر 2024.
ثم تمت إقالة نيستا وتم تعيين سالفاتوري بوكيتي مدربا للفريق يوم 23 ديسمبر حتى 10 فبراير 2025.
والآن أعاد مونزا نيستا لتدريب الفريق بعد إقالة بوكيتي اليوم 10 فبراير.
ويتذيل مونزا جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 13 نقطة.
ويبتعد عن المركز الـ17 الذي يبقى في دوري الدرجة الأولى بـ8 نقاط.
وخسر مونزا الـ4 مباريات الماضية في بطولة الدوري من بولونيا وجنوى وهيلاس فيرونا ولاتسيو.
وتولى بوكيتي تدريب مونزا في 7 مبارياتـ خسر 6 وفاز مرة واحدة.
بينما لعب مونزا تحت قيادة نيستا 20 مباراة وفاز في 3 لقاءات وتعادل 7 وخسر 10.