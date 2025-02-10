يحدث في إيطاليا.. مونزا يعيد نيستا لتدريب الفريق خلفا لـ بوكيتي

رومانو: جونزاليس جاهز لمواجهة ريال مدريد

ميرور: أرتيتا موافق على التخلي عن 7 لاعبين من أرسنال لتمويل ضم المهاجم

جواو فيليكس: كان من المستحيل انضمامي لـ إنتر.. وهذا موقفي من الاستمرار مع ميلان

مؤتمر جوارديولا: من الصعب السيطرة على هجوم ريال مدريد.. ولا يمكنني طلب أي ميزة في دوري الأبطال

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سافينيو: خوض قمة مانشستر سيتي وريال مدريد حلم.. وعلينا التعلم من الدرس

بعد رسالة سانشو إلى راشفورد.. هل وجد الراحلون عن يونايتد "الحرية"

كونتي: نستحق الفوز على أودينيزي وليس التعادل.. وما نقدمه غير عادي