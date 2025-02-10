مؤتمر جوارديولا: من الصعب السيطرة على هجوم ريال مدريد.. ولا يمكنني طلب أي ميزة في دوري الأبطال

اعترف بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي بصعوبة المواجهة أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.

ورغم صعوبة المباراة إلا أن جوارديولا أعرب في تصريحات بالمؤتمر الصحفي قبل المباراة عن صقته في لاعبي فريقه: "لقد أدوا بمستوى عالٍ على مر السنين. آمل أن نكون جميعًا في أفضل حالاتنا ضد مدريد".

وأضاف: "لن أنكر مدى ثقتي باللاعبين الذين قدموا لنا هذه السنوات الرائعة والفوز بالكثير من البطولات، أعرف إمكانياتنا جيدا وفريقنا لديه شيئا خاصا ونأمل أن نتكمن غدا من إثبات ذلك".

ويستضيف مانشستر سيتي منافسه ريال مدريد في ذهاب الملحق المؤهل لدور الـ16 مساء الثلاثاء على ملعب الاتحاد، فيما تقام مباراة الإياب على ملعب سانتياجو برنابيو يوم الثلاثاء 18 فبراير.

وعن خوض الإياب في مدريد، رد جوارديولا: "لأكون صادقا من الأفضل دائما خوض مباراة الإياب على أرضك في حالة امتداد المباراة لوقت إضافي، ولكننا أنهينا مرحلة الدوري في المركز الـ22 لذا لا يمكنني طلب أي ميزة".

وأكمل حديثه عن فريقه "لقد عانينا من مشاكل الإصابات هذا الموسم. كلا الفريقين، تعامل مدريد مع هذه المشاكل بشكل أفضل، حيث يتصدر الدوري الإسباني ضد أحد أفضل نسخ برشلونة في الآونة الأخيرة، يتنافس مدريد دائمًا بشكل جيد في كل مرحلة وسوف نحتاج إلى أن نكون على مستوى عالٍ للتأهل."

واستدرك: "خلال السنوات التسع التي قضيتها هنا عانينا في أوقات كثيرة ولكننا دائما عدنا".

وأشار جوارديولا إلى التشكيل المتوقع لفريقه "لا يزال لدي شكوك حول التشكيل، لا يزال لدينا إصابات، ولكني دائمًا متفائل وهادئ وسنرى ما سيحدث".

أما فيما يتعلق بتشكيل ريال مدريد، أوضح: "في مدريد أنظر إلى كل شيء، لا أعرف ما إذا كان فالفيردي سيلعب في مركز الظهير أو ما إذا كان كارلو أنشيلوتي سيخترع شيئًا، الرباعي الأمامي موهوبون للغاية، والجميع يعرف ذلك. دعونا نرى ما إذا كان بوسعنا أن نسبب لهم مشاكل".

وأضاف: "لا يمكنك السيطرة على مبابي لمدة 180 دقيقة والمهاجمين الأخرين إنهم استثنائيون، ونحن جميعًا نعلم ذلك. سنحاول تقليل مشاركتهم في المباراة. إنهم ماهرون للغاية، ويتعاونون بشكل جيد للغاية. سيفعلون ذلك ضدنا، لكننا سنحاول فرض أسلوب لعبنا، وأن نكون أذكياء ونحصل على نتيجة جيدة لمباراة الإياب في البرنابيو".

وتتكرر مواجهة مانشستر سيتي وريال مدريد للمرة السادسة خلال السنوات الأخيرة، ليرد جوارديولا معلقا: "كان هناك منافسة خاصة بيننا في السنوات الأخيرة، مررنا بها عدة مرات، وفي مرات أخرى أقصونا، ولكن من حيث تاريخ دوري أبطال أوروبا لا يمكننا المقارنة بـ ريال مدريد مدريد وميلان وبايرن ميونيخ."

وحقق ريال مدريد الفوز أمام ريال مدريد 4 مباريات، وتعادل في 4 وخسر 3 مواجهات في السنوات الأخيرة.

وتعد تلك المرة الرابعة على التوالي التي يلتقي فيها مانشستر سيتي البطل مرة وحيدة أمام ريال مدريد بطل أوروبا 15 مرة.

وحقق ريال مدريد الفوز في مجموع المباراتين 6-5 في مايو 2022، فيما حقق مانشستر سيتي الفوز في نصف النهائي 2023 بنتيجة 5-1 في مجموع المباراتين قبل تحقيق الثلاثية التاريخية.

وفي الموسم الماضي فاز ريال مدريد بركلات الترجيح 4-3 في ربع النهائي بعد التعادل 4-4 ذهابا وإيابا.