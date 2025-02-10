سبورت: أخبار جيدة لبرشلونة بشأن إصابة أراوخو

الإثنين، 10 فبراير 2025 - 14:57

كتب : FilGoal

رونالد أراوخو

زفت صحيفة سبورت خبرا جيدا لجماهير برشلونة بشأن تفاصيل إصابة رونالد أراوخو مدافع الفريق.

رونالد أراوخو

النادي : برشلونة

برشلونة

وكان أراوخو قد تعرض للإصابة في الكاحل خلال انتصار برشلونة على إشبيلية بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في الدوري.

وتم استبدال أراوخو مبكرا في الدقيقة 22 ونزول باو كوبارسي بدلا منه بسبب الإصابة.

أخبار متعلقة:
لم يرفض هدية دربي مدريد.. برشلونة يسحق إشبيلية بالأربعة رافينيا: لو لم يكن تشافي مدربا لـ برشلونة لما انتقلت إليه برشلونة المستفيد.. ريال مدريد يتعادل مع أتليتكو للمرة الثالثة تواليا بخماسية في فالنسيا.. برشلونة يكمل عقد المتأهلين إلى نصف نهائي كأس إسبانيا

وكشفت صحيفة سبورت الإسبانية أن إصابة رونالد أراوخو مجرد كدمة في الكاحل.

وسيغيب اللاعب لبضعة أيام فقط من أجل الراحة قبل أن يشارك بشكل طبيعي مع الفريق.

وأثارت إصابة أراوخو قلق برشلونة خوفا من تكرار غيابه الطويل الذي حدث في النصف الأول من الموسم بسبب الإصابة.

ورفع برشلونة رصيده إلى 48 نقطة في المركز الثالث بعد ثلاثة انتصارات متتالية ليشعل الصراع على قمة ترتيب الدوري الإسباني.

ويبتعد برشلونة بفارق نقطتين فقط عن ريال مدريد متصدر الترتيب.

ويلعب برشلونة مباراته المقبلة في الدوري أمام رايو فايكانو يوم الإثنين المقبل.

برشلونة رونالد أراوخو
نرشح لكم
رومانو: جونزاليس جاهز لمواجهة ريال مدريد ميرور: أرتيتا موافق على التخلي عن 7 لاعبين من أرسنال لتمويل ضم المهاجم جواو فيليكس: كان من المستحيل انضمامي لـ إنتر.. وهذا موقفي من الاستمرار مع ميلان يحدث في إيطاليا.. مونزا يعيد نيستا لتدريب الفريق خلفا لـ بوكيتي مؤتمر جوارديولا: من الصعب السيطرة على هجوم ريال مدريد.. ولا يمكنني طلب أي ميزة في دوري الأبطال سافينيو: خوض قمة مانشستر سيتي وريال مدريد حلم.. وعلينا التعلم من الدرس بعد رسالة سانشو إلى راشفورد.. هل وجد الراحلون عن يونايتد "الحرية" كونتي: نستحق الفوز على أودينيزي وليس التعادل.. وما نقدمه غير عادي
أخر الأخبار
رومانو: جونزاليس جاهز لمواجهة ريال مدريد 20 دقيقة | الكرة الأوروبية
روبن دياز: واجهنا مبابي من قبل ولم يكن التهديد الرئيسي 24 دقيقة | الدوري المصري
تدريبات عملية تخصصية داخل منطقة الجزاء في ختام ورشة تطوير الحكام 31 دقيقة | الدوري المصري
في حضور شوقي.. الأهلي يختتم استعداده لمواجهة غزل المحلة 51 دقيقة | الدوري المصري
سامي الطرابلسي مدربا لمنتخب تونس ساعة | الوطن العربي
ميرور: أرتيتا موافق على التخلي عن 7 لاعبين من أرسنال لتمويل ضم المهاجم ساعة | الدوري الإنجليزي
جواو فيليكس: كان من المستحيل انضمامي لـ إنتر.. وهذا موقفي من الاستمرار مع ميلان ساعة | الكرة الأوروبية
عقوبات رابطة الأندية – إيقاف ناصر ماهر 3 مباريات وغيابه عن القمة.. وغرامات بالجملة على باقي الأندية ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - تمت.. الجفالي إلى الزمالك وتفاصيل التعاقد 2 تقرير سويسري: أزمة تلوح في الأفق بين سيرفيت وكوتيسا.. وتصريحات غاضبة من اللاعب 3 بهدفه أمام توتنام.. رقم نادر لمحمد صلاح مع ليفربول 4 بعد قيده.. معلول يتحدث عن علاقته بجماهير الأهلي ودور الخطيب وحقيقة الخلاف مع كولر