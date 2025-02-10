سبورت: أخبار جيدة لبرشلونة بشأن إصابة أراوخو

زفت صحيفة سبورت خبرا جيدا لجماهير برشلونة بشأن تفاصيل إصابة رونالد أراوخو مدافع الفريق.

رونالد أراوخو النادي : برشلونة برشلونة

وكان أراوخو قد تعرض للإصابة في الكاحل خلال انتصار برشلونة على إشبيلية بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في الدوري.

وتم استبدال أراوخو مبكرا في الدقيقة 22 ونزول باو كوبارسي بدلا منه بسبب الإصابة.

وكشفت صحيفة سبورت الإسبانية أن إصابة رونالد أراوخو مجرد كدمة في الكاحل.

وسيغيب اللاعب لبضعة أيام فقط من أجل الراحة قبل أن يشارك بشكل طبيعي مع الفريق.

وأثارت إصابة أراوخو قلق برشلونة خوفا من تكرار غيابه الطويل الذي حدث في النصف الأول من الموسم بسبب الإصابة.

ورفع برشلونة رصيده إلى 48 نقطة في المركز الثالث بعد ثلاثة انتصارات متتالية ليشعل الصراع على قمة ترتيب الدوري الإسباني.

ويبتعد برشلونة بفارق نقطتين فقط عن ريال مدريد متصدر الترتيب.

ويلعب برشلونة مباراته المقبلة في الدوري أمام رايو فايكانو يوم الإثنين المقبل.