سافينيو: خوض قمة مانشستر سيتي وريال مدريد حلم.. وعلينا التعلم من الدرس

الإثنين، 10 فبراير 2025 - 14:25

كتب : FilGoal

إيرلينج هالاند - سافينيو - مانشستر سيتي

يرى البرازيلي سافينيو جناح مانشستر سيتي أن مشاركته في مواجهة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا بمثابة الحلم.

وأوضح سافينيو في تصريحات نقلتها آس الإسبانية: "أعتقد أننا يجب أن نصل إلى الدور التالي بطريقة أكثر إقناعا".

وأكمل: "مع كل الثقل الذي يحمله ريال مدريد لا يجب أن يكونوا في التصفيات أيضا مع كل الاحترام للفرق الأخرى، ولذلك علينا أن نكون حذرين".

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وعن مشاركته في المباراة: "مشاركتي في المباراة الكلاسيكية بين مانشستر سيتي وريال مدريد بمثابة الحلم، كنت دائما أشاهدها على شاشة التليفزيون بينما كنت ألعب في أتليتكو مينيرو والآن أعيش هذه اللحظة".

وأضاف: "عندما أوقعتنا القرعة أمام ريال مدريد، لم يكن هناك مكان للهروب، كان بايرن ميونيخ أو مدريد وهما فريقان عظيمان، والقرعة أوقعتنا أمام ريال مدريد".

وكشف عن حديثه مع زملائه: "لقد تحدثت إلى برناردو سيلفا وحتى لاعبي ريال مدريد عندما كنت في مهمة دولية معهم، وقالوا إنه في بعض الأحيان فإنهم يخسرون 2-0، 3-0 ولكن المباراة لم تنته بعد، إنهم يعرفون أنه يمكنهم فعل ما فعلوه في الموسم الأخير من دوري أبطال أوروبا في أي وقت، وتحقيق العودة في الدقائق الخمس الأخيرة من المباراة".

ويضم ريال مدريد بين صفوفه ثلاثة برازيلين وهم: فينيسيوس جونيور، ورودريجو، وميليتاو.

وأتم: "علينا أن نحافظ على تركيزنا ونسجل الأهداف عندما تتاح لنا الفرص، إنه درس تعلمته في جيرونا، لقد لعبنا بشكل جيد للغاية، لكننا لم نستغل الفرص التي سنحت لنا، وعندما أتيحت لهم الفرصة، حسموا المباراة".

ويحل ريال مدريد ضيفا على مانشستر سيتي في ذهاب الدور الفاصل المؤهل لـ16 من دوري أبطال أوروبا، على ملعب الاتحاد.

واحتل مانشستر سيتي المركز الـ22 بجدول مرحلة الدوري من دوري الأبطال، فيما احتل ريال مدريد المركز الحادي عشر.

المباراة ستكون هي الأولى في دوري أبطال أوروبا لعمر مرموش بقميص مانشستر سيتي بعد تسجيله في القائمة الأوروبية للفريق.

وينتظر مانشستر سيتي مواجهات نارية خلال شهر فبراير:

مانشستر سيتي × ريال مدريد (دوري أبطال أوروبا) يوم الثلاثاء 11 فبراير

مانشستر سيتي × نيوكاسل (الدوري الإنجليزي) يوم السبت 15 فبراير

ريال مدريد × مانشستر سيتي (دوري أبطال أوروبا) يوم الثلاثاء 18 فبراير

مانشستر سيتي × ليفربول (الدوري الإنجليزي) يوم الأحد 23 فبراير

توتنام × مانشستر سيتي (الدوري الإنجليزي) يوم الأربعاء 26 فبراير

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