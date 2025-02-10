تقرير برازيلي: مانشستر يونايتد يوافق على انتقال كاسيميرو إلى فلامنجو.. ودفع جزء من راتبه

أبدى نادي مانشستر يونايتد موافقته المبدئية على انتقال كاسيميرو لاعب وسط الفريق إلى فلامنجو على سبيل الإعارة.

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ويمتد سوق الانتقالات الشتوية في البرازيل حتى يوم 28 فبراير الجاري.

ولايشارك كاسيميرو بانتظام تحت قيادة روبن أموريم المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد.

وكشفت صحيفة بولفايب البرازيلية أن مانشستر يونايتد لا يمانع خروج كاسيميرو إلى فلامنجو حتى نهاية الموسم على سبيل الإعارة.

وأشار التقرير إلى أن مانشستر يونايتد سوف يدفع جزءا من راتب اللاعب خلال فترة الإعارة.

ويسعى فيليبي لويس ظهير أتليتكو مدريد وتشيلسي السابق والمدير الفني لفريق فلامنجو، الاستفادة من خدمات مواطنه كاسيميرو.

كاسيميرو كان قد انتقل إلى صفوف مانشستر يونايتد في صيف 2022 قادما من ريال مدريد.

وخاض كاسيميرو 24 مباراة في مختلف المسابقات مع مانشستر يونايتد هذا الموسم بمعدل 1447 دقيقة.

وكان فيليبي لويس المدير الفني الحالي لفلامنجو قد اعتزل كرة القدم في يناير 2024 قبل أن يتولى قيادة فريق الشباب في الفترة من يونيو إلى سبتمبر 2024.

بينما يتولى قيادة فلامنجو منذ سبتمبر الماضي وحتى الآن.

ويستعد فلامنجو لخوض منافسات كأس العالم للأندية المقرر إقامتها هذا الصيف في الولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة 32 فريقا.

ويقع فلامنجو في المجموعة الرابعة من كأس العالم للأندية بجوار فرق تشيلسي والترجي وليون المكسيكي.