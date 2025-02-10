النيجيري السادس هذا الموسم.. الجونة يضم جوشوا إيجاجي

أعلن نادي الجونة ضم النيجيري جوشوا إيجاجي في خامس تدعيمات الفريق الشتوية.

وكان سوق الانتقالات الشتوية قد انتهى في مصر يوم 8 فبراير.

ويعتبر إيجاجي هو النيجيري السادس في قائمة الجونة هذا الموسم.

ولم يكشف نادي الجونة تفاصيل التعاقد مع جوشوا إيجاجي.

وبات إيجاجي سادس نيجيري بقائمة الجونة هذا الموسم بعد كل من فيفور أكيم وأوجو صامويل وشامسو كبير وأوبينا أوكورونكو وتايوو أوربيلاي.

ويعتبر النيجيري إيجاجي خامس تدعيمات الجونة في سوق الانتقالات الشتوية.

وضم الجونة كل من مروان محسن وعبد الله ياسين في صفقتي انتقال حر، ومحمد النحاس لاعب إنبي ومحمد العلمي لاعب منتخب السويس.

ويحتل الجونة المركز السابع عشر وقبل الأخير من جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 7 نقاط.

ويلعب الجونة مباراته المقبلة أمام الإسماعيلي مساء يوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري.

ولم يسجل الجونة سوى 3 أهداف فقط في 12 جولة ليصبح أضعف خط هجوم في الدوري.