حازم إمام: الوقت كان سيفرق معنا لضم لاعبين آخرين.. ولم أحب نشر عمرو أدهم صورة المفاوضات

الإثنين، 10 فبراير 2025 - 12:13

كتب : FilGoal

حازم إمام - انتخابات الزمالك 2023

يرى حازم إمام عضو لجنة الكرة في نادي الزمالك أن تعيين اللجنة في وقت مبكر كان سيفرق لضم لاعبين آخرين.

وضم نادي الزمالك أربعة لاعبين في سوق الانتقالات الشتوية وهم أحمد حسام مدافع الجونة والمغربي صلاح الدين مصدق مدافع نهضة الزمامرة، بالإضافة لمحمود جهاد لاعب وسط فاركو وأحمد الجفالي جناح الاتحاد المنستيري.

وقال حازم إمام عضو لجنة الكرة في نادي الزمالك عبر قناة أون تايم سبورتس: "التعاقد مع بنشرقي إن جاءت لجنة الكرة مبكرا؟ أشرف حاليا لاعب في النادي الأهلي ولا أحب الحديث عن لاعب في نادي آخر وأتمنى له التوفيق".

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وأوضح "لكن كان بإمكاننا التعاقد مع لاعبين آخرين ومساحة الوقت كانت ستفرق معنا بالطبع".

وكشف حازم إمام "منذ اليوم الأول ركزنا على ضم ثنائي أجنبي، أقدر وأحترم وكلاء اللاعبين لكن خلال أسبوع حصلت على ما يقارب من ألف فيديو وأحيانا يدخل وكيل على عمل وكيل".

وتابع "لا أعتقد أن هناك لاعب مصري يتواجد في الدوري يستحق دفع 2 مليون دولار".

وواصل "البعض يعتقد أن إدارة الزمالك ضد لجنة الكرة وعلى العكس شاهدنا تعاون من الجميع ولهم منا كل الاحترام وهدفنا المساعدة ورأينا استشاري للمجلس، وتغريدة عمرو أدهم هو من يُسأل عنها، ربما يكون قد تعرض للهجوم لكن أكن له الاحترام".

واختتم حازم إمام تصريحاته "لم أحب نشر عمرو أدهم عقد مفاوضاتنا مع أحد اللاعبين الذين لم ننجح في إتمام ضمه للفريق بسبب آلية الدفع".

ويحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 23 نقطة وبفارق 4 نقاط عن بيراميدز المتصدر.

ويلعب الزمالك مباراته المقبلة أمام فاركو في تمام الرابعة عصر غدا الثلاثاء.

الزمالك حازم إمام عمرو أدهم
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