كرة نسائية - بعد انطلاق المعسكر.. طريق منتخب السيدات لأمم إفريقيا 2026

الإثنين، 10 فبراير 2025 - 11:08

كتب : FilGoal

منتخب مصر للسيدات

يواصل منتخب سيدات مصر لكرة القدم استعداداته بمعسكر مفتوح تمهيدا لخوض مباراتين أمام رواندا في الدور الأول من التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2026.

وستُجرى نهائيات كأس أمم إفريقيا للسيدات 2026 بمشاركة 12 منتخبا، في نسختها الـ15 بدولة المغرب.

ويستهل منتخب مصر مشواره بمواجهة رواندا في الدور الأول من التصفيات بشهر فبراير الجاري.

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ويلعب منتخب سيدات مصر تحت قيادة أحمد رمضان مباراة الذهاب أمام رواندا يوم 21 فبراير في تمام الثالثة عصرا، بينما الإياب على استاد هيئة قناة السويس يوم 25 من الشهر ذاته في تمام السادسة مساء.

واختار أحمد رمضان 30 لاعبة للانتظام في المعسكر المفتوح لحين السفر إلى رواندا يوم 17 من شهر فبراير الجاري.

وحال تأهل منتخب سيدات مصر إلى الدور الثاني، يصعد المنتخب لمواجهة غانا في الجولة الأخيرة بشهر أكتوبر المقبل.

ولم يشارك منتخب سيدات مصر في أمم إفريقيا منذ نسخة 2016 في الكاميرون.

وأقيمت النسخة الأخيرة من كأس أمم إفريقيا للسيدات في المغرب 2022 والتي توجت بها سيدات جنوب إفريقيا بينما نسخة 2024 سيتم إقامتها في شهر يوليو المقبل بدولة المغرب.

وشهدت نسخة المغرب 2022 زيادة عدد المنتخبات من 8 إلى 12 منتخبا.

ستشهد تصفيات كأس أمم إفريقيا للسيدات 2026 مشاركة 38 منتخبا إفريقيًا، يصعد منهم 12 منتخبا للمشاركة في كأس الأمم.

وستكون نسخة بطولة إفريقيا للسيدات مؤهلة لكأس العالم للسيدات 2027 في البرازيل.

يذكر أن سيدات نيجيريا هن الأكثر تتويجا ببطولة إفريقيا للسيدات بـ11 لقبا، تليها غينيا الإستوائية ببطولتين، وأخيرًا سيدات جنوب إفريقيا بلقب واحد.

وتأتي قائمة سيدات منتخب مصر كالآتي:

حبيبة عصام - نهى طارق - مها الدمرداش - ثريا أشرف - نورا خالد - رودينا عبد الرسول - حبيبة وليد - حبيبة عماد - آية محمد حنيش - نور عبد الواحد السيد - حلا مصطفى موسى - عهد طارق جميل - مايا إيهاب المرغني - مهيرة علي محمد - أميرة محمد محمود - ياسمين عبد العزيز - سمر عادل جمال - ملك عمرو المهدي - مروة توفيق محمد - منار السيد هاني - ندى عماد عواد - منه عزت عبد الحميد - فرح سمير علي - يارا صبري السيد - منة الله منصور- عزة مجدي الفولي - كنزي مجدي عزيز - ليلى البحيري - نورهان عاشور - فاطمة رجب.

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