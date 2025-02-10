كرة يد - تعديل في موعد سوبر السيدات

الإثنين، 10 فبراير 2025 - 10:08

كتب : FilGoal

فريق سيدات الأهلي - كرة يد

أجرى الاتحاد المصري لكرة اليد تعديلا على موعد مواجهة سوبر السيدات المصري.

ويلعب فريق سيدات الأهلي أمام سموحة على كأس السوبر المصري في مارس المقبل.

وتُقام مباراة كأس السوبر للسيدات بين الأهلي وسموحة الساعة التاسعة مساء الأحد 9 مارس بدلا من الجمعة 7 مارس بسبب حجز الصالة.

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وتستضيف صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر مواجهتي السوبر المصري للرجال والسيدات.

وكانت منافسات السوبر المصري للرجال والسيدات والتي كان مقررا لها ديسمبر الماضي، قد تم تأجيلها بسبب الاستعداد لمشاركة منتخب مصر في بطولة العالم 2025.

ويُقام سوبر الرجال بين الأهلي وسبورتنج في التاسعة مساء الجمعة 14 مارس المقبل.

وحال نهاية الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل يتم تنفيذ قاعدة 2:2 للاتحاد الدولي باللجوء لشوط إضافي مدته 5 دقائق وحال استمر التعادل يتم اللجوء لشوط إضافي ثاني مدته 5 دقائق أيضا، وإذا انتهى الوقت الإضافي بالتعادل يتم اللجوء لرميات ترجيحية 5 لكل فريق وحال استمر التعادل يتم اللجوء لرمية ورمية لتحديد الفريق الفائز.

ويجمع سوبر الرجال بين الأهلي بصفته بطل الدوري وسبورتنج بطل كأس مصر.

بينما سوبر السيدات بين الأهلي حامل لقبي الدوري والكأس عن الموسم الماضي مع سموحة وصيف الدوري وفقا للائحة الاتحاد المصري.

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