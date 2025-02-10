مواعيد مباريات الإثنين 10 فبراير 2025.. كهربا في الدوري الليبي وإنتر ضد فيورنتينا

الإثنين، 10 فبراير 2025 - 09:52

كتب : FilGoal

كهربا - الاتحاد الليبي

يشهد اليوم الإثنين الموافق 10 من شهر فبراير 2025 عددا من مختلف المنافسات.

لمعرفة كافة مباريات اليوم والقنوات الناقلة من هنا.

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الدوري الليبي

يستضيف الاتحاد الليبي بقيادة محمود كهربا فريق أولمبي الزاوية ضمن منافسات الجولة 11.

ويقام اللقاء في تمام السادسة مساء ويذاع عبر قناة الرياضية الليبية.

وتعتبر تلك المواجهة الثانية لكهربا بقميص الاتحاد الليبي منذ انتقاله على سبيل الإعارة من الأهلي.

الدوري الإيطالي

يستضيف إنتر فريق فيورنتينا ضمن منافسات الجولة 24 من الدوري.

ويقام اللقاء في العاشرة إلا ربع مساء ويذاع عبر قناة أبوظبي الرياضية بريميوم.

وكان الفريقان قد تواجها منذ أيام في مباراة مؤجلة وحسمها فيورنتينا بثلاثة أهداف دون مقابل.

دوري المحترفين المصري

يستضيف طنطا فريق بروكسي في تمام الثالثة عصرا ضمن منافسات الجولة 21 من المسابقة.

بينما يستضيف الترسانة فريق ديروط في الخامسة والنصف مساء.

الدوري الليبي كهربا إنتر
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