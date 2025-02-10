كونتي: نستحق الفوز على أودينيزي وليس التعادل.. وما نقدمه غير عادي

شدد أنطونيو كونتي المدير الفني لـ نابولي أن فريقه كان يستحق الفوز على أودينيزي.

وتعثر نابولي بالتعادل الثاني على التوالي وتلك المرة أمام أودينيزي في الجولة 24 من الدوري الإيطالي.

وتعادل الفريقان على ملعب دييجو أرماندو مارادونا معقل البارتينوبي بنتيجة 1-1.

وقال المدرب الإيطالي لشبكة DAZN: "هذه هي المباراة التاسعة لنا دون هزيمة، لذلك هذا الأمر غير عادي".

وأضاف "يجب ألا نخلط بين الواقع وما نقدمه الآن هو أمر غير عادي حقا".

وأنهى حديثه قائلا: "أعتقد أننا كنا نستحق الفوز، في الشوط الأول صنعنا العديد من الفرص وسيطرنا على المباراة، لكن لم نستغل الفرص، ووقتها تحدث لك مشاكل".

ويعد ذلك التعادل الثاني تواليا لنابولي بعدما فقد نقطتين في الثواني الأخيرة أمام روما الجولة الماضية.

ورغم التعادلين المتتاليين إلا أن صدارة فريق الجنوب في أمان بفارق 4 نقاط عن إنتر الذي يستعد للقاء فيورنتينا غدا الإثنين.

ويتصدر نابولي الترتيب برصيد 55 نقطة ويأتي إنتر في المركز الثاني برصيد 51 نقطة.