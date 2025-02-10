كونتي: نستحق الفوز على أودينيزي وليس التعادل.. وما نقدمه غير عادي

الإثنين، 10 فبراير 2025 - 00:30

كتب : FilGoal

أنطونيو كونتي

شدد أنطونيو كونتي المدير الفني لـ نابولي أن فريقه كان يستحق الفوز على أودينيزي.

وتعثر نابولي بالتعادل الثاني على التوالي وتلك المرة أمام أودينيزي في الجولة 24 من الدوري الإيطالي.

وتعادل الفريقان على ملعب دييجو أرماندو مارادونا معقل البارتينوبي بنتيجة 1-1.

أخبار متعلقة:
التعثر الثاني تواليا.. نابولي يهدر نقطتين جديدتين أمام أودينيزي والصدارة في أمان كونتي: نابولي لا يستطيع إنفاق مثل منافسيه.. وأنزعج من تصنيفي متطلبا سكاي: نابولي يتمم اتفاقه مع ميلان لضم أوكافور ولكن روما يحرم نابولي من الابتعاد بالصدارة بالتعادل في دربي الشمس

وقال المدرب الإيطالي لشبكة DAZN: "هذه هي المباراة التاسعة لنا دون هزيمة، لذلك هذا الأمر غير عادي".

وأضاف "يجب ألا نخلط بين الواقع وما نقدمه الآن هو أمر غير عادي حقا".

وأنهى حديثه قائلا: "أعتقد أننا كنا نستحق الفوز، في الشوط الأول صنعنا العديد من الفرص وسيطرنا على المباراة، لكن لم نستغل الفرص، ووقتها تحدث لك مشاكل".

ويعد ذلك التعادل الثاني تواليا لنابولي بعدما فقد نقطتين في الثواني الأخيرة أمام روما الجولة الماضية.

ورغم التعادلين المتتاليين إلا أن صدارة فريق الجنوب في أمان بفارق 4 نقاط عن إنتر الذي يستعد للقاء فيورنتينا غدا الإثنين.

ويتصدر نابولي الترتيب برصيد 55 نقطة ويأتي إنتر في المركز الثاني برصيد 51 نقطة.

أنطونيو كونتي الدوري الإيطالي نابولي أودينيزي
نرشح لكم
لم يرفض هدية دربي مدريد.. برشلونة يسحق إشبيلية بالأربعة 3 أرقام رائعة.. مارسيليا ينتصر على أنجيه بثنائية ويواصل مطاردة سان جيرمان شيما بدلا من فاسكيز في قائمة ريال مدريد لمواجهة مانشستر سيتي التعثر الثاني تواليا.. نابولي يهدر نقطتين جديدتين أمام أودينيزي والصدارة في أمان رئيس إشبيلية: ريال مدريد يحاول تدمير الكرة الإسبانية إصابة عمر فايد في تعادل بيرشوت مع شارلروا "بفضلكم لم يبق أي ثقة ولا عدالة".. بيان ناري من فنربخشة ضد جالاتاسراي المفاجآت تتوالى.. أستون فيلا يقصي توتنام من كأس الاتحاد الإنجليزي
أخر الأخبار
كونتي: نستحق الفوز على أودينيزي وليس التعادل.. وما نقدمه غير عادي 4 ساعة | الكرة الأوروبية
لم يرفض هدية دربي مدريد.. برشلونة يسحق إشبيلية بالأربعة 4 ساعة | الدوري الإسباني
3 أرقام رائعة.. مارسيليا ينتصر على أنجيه بثنائية ويواصل مطاردة سان جيرمان 4 ساعة | الكرة الأوروبية
شيما بدلا من فاسكيز في قائمة ريال مدريد لمواجهة مانشستر سيتي 4 ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعثر الثاني تواليا.. نابولي يهدر نقطتين جديدتين أمام أودينيزي والصدارة في أمان 4 ساعة | الكرة الأوروبية
رئيس إشبيلية: ريال مدريد يحاول تدمير الكرة الإسبانية 4 ساعة | الدوري الإسباني
حازم: تصريحات أيمن عباس عن تجديد زيزو هي رأيه الشخصي.. ولم نفاوض رمضان وشريف 5 ساعة | الدوري المصري
إصابة عمر فايد في تعادل بيرشوت مع شارلروا 5 ساعة | المحترفون
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - تمت.. الجفالي إلى الزمالك وتفاصيل التعاقد 2 تقرير سويسري: أزمة تلوح في الأفق بين سيرفيت وكوتيسا.. وتصريحات غاضبة من اللاعب 3 بهدفه أمام توتنام.. رقم نادر لمحمد صلاح مع ليفربول 4 بعد قيده.. معلول يتحدث عن علاقته بجماهير الأهلي ودور الخطيب وحقيقة الخلاف مع كولر