لم يرفض هدية دربي مدريد.. برشلونة يسحق إشبيلية بالأربعة

تغلب برشلونة على مضيفه إشبيلية بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعتهما على ملعب رامون سانشيز بيثخوان ضمن منافسات الجولة الـ 23 من الدوري الإسباني.

واستفاد الفريق الكتالوني من تعادل ريال مدريد المتصدر مع أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني، ليقلص الفارق مع الفريقين بضربة واحدة.

البداية أتت سريعة بهدف روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 7 بلمسة بالقدم بعد رأسية من إنيجو مارتينيز.

الهدف هو الـ 19 للمهاجم البولندي في الدوري الإسباني، على صدارة الهدافين بفارق 3 أهداف عن كيليان مبابي نجم ريال مدريد.

ولكن سرعان ما أتى التعادل في الدقيقة 8 بعد أن مر ساؤول من مصيدة تسلل برشلونة ليمرر إلى روبن فارجاس أمام المرمى الخالي.

وأصيب رونالد أراوخو مدافع برشلونة وخرج في الدقيقة 22، ليأتي باو كوبارسي بدلا منه.

ومع انطلاق الشوط الثاني حل فيرمين لوبيز بدلا من جافي، وفي نفس الدقيقة سجل الهدف الثاني بالرأس بعد عرضية من بيدري.

إشبيلية كاد يكرر الأمر ذاته بالتعادل من فارجاس مجددا في الدقيقة 48، ولكن كان متسللا هذه المرة.

وسريعا سجل رافينيا الثالث بتسديدة رائعة في الدقيقة 55، بعد جدل بشأن احتساب ركلة جزاء لإشبيلية بتدخل من جول كوندي على لويك باديه.

وفي الدقيقة 60 تعقد موقف برشلونة بطرد فيرمين لوبيز ببطاقة حمراء مباشرة إثر تدخل عنيف.

وحل إريك جارسيا وداني أولمو بدلا من فرينكي دي يونج وروبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 71.

وفي الدقيقة 88 سجل إريك جارسيا الهدف الرابع برأسية بعد تشتيت خاطئ من دفاع الفريق الأندلسي.

ثم حل جيرارد مارتن بدلا من لامين يامال أثناء مراجعة الهدف بتقنية الفيديو والتأكد من صحته.

برشلونة سجل 113 هدفا هذا الموسم حتى الآن، متخطيا كامل حصيلته التهديفية في الموسم الماضي (110).

ورفع الفريق الكتالوني رصيده إلى 48 نقطة في المركز الثالث، بفارق نقطة واحدة عن أتلتيكو مدريد الثاني، ونقطتين عن ريال مدريد المتصدر.

بينما تجمد رصيد إشبيلية عند 28 نقطة في المركز الثالث عشر.