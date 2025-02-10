3 أرقام رائعة.. مارسيليا ينتصر على أنجيه بثنائية ويواصل مطاردة سان جيرمان

الإثنين، 10 فبراير 2025 - 00:09

كتب : FilGoal

أدريان رابيو - مارسيليا

واصل أولمبيك مارسيليا مطاردة باريس سان جيرمان بتحقيق الفوز بنتيجة 2-0 خارج القواعد على أنجيه لحساب الجولة 21.

الفوز تحقق على ملعب رايموند كوبا معقل أنجيه بفضل ثنائية أدريان رابيو ونايل موباي.

وشارك إسماعيل بن ناصر لأول مرة مع مارسيليا بعد انضمامه معارا من ميلان.

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وحققت كتيبة روبرتو دي زيربي الفوز التاسع خارج القواعد من أصل أول 11 مباراة خاضها هذا الموسم محليا، وهو ما يحدث لأول مرة في تاريخ النادي.

وأصبح الإيطالي ثالث أكثر مدرب حصدا للنقاط بعد 21 جولة في القرن الحالي برصيد 43 نقطة بعد مارسيلو بيليسا (44) وإيجور تيودور (46).

كما سجل لاعبو مارسيليا 45 هدفا في أول 21 جولة وهو ما يحدث لأول مرة في تاريخ النادي منذ عام 1971 عندما سجلوا 52 هدفا آنذاك.

وتأخر انتصار مارسيليا خلال اللقاء حتى الدقيقة 69 بعدما سجل رابيو من صناعة أمين جويري الوافد الجديد.

وصنع الجزائري الهدف الثاني أيضا لموباي الذي سجله في الدقيقة 74 لحسم 3 نقاط جديدة لممثل الجنوب الفرنسي.

الفوز رفع رصيد مارسيليا لـ 43 نقطة بفارق 10 نقاط عن باريس سان جيرمان المتصدر.

فيما ظل أنجيه دون فوز للمباراة الثالثة على التوالي وبرصيد 23 نقطة بفارق 3 نقاط عن مراكز الهبوط.

مارسيليا أنجيه روبرتو دي زيربي
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