شيما بدلا من فاسكيز في قائمة ريال مدريد لمواجهة مانشستر سيتي

أجرى كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد تعديلا على قائمة الفريق لمواجهة مانشستر سيتي في ذهاب ملحق دور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا.

جاء ذلك بسبب إصابة لوكاس فاسكيز، حيث حل لاعب الوسط الشاب شيما أندريس بدلا منه.

وجاءت قائمة الميرينجي كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا - أندري لونين - سيرخيو ميستري

خط الدفاع: خيسوس فاييخو - فران جارسيا - فيرلان ميندي - خاكوبو رامون - راؤول أسينسيو - لورينزو

خط الوسط: جود بيلينجهام - إدواردو كامافينجا - فيديريكو فالفيردي - لوكا مودريتش - أوريليان تشواميني - أردا جولر - داني سيبايوس - شيما أندريس

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور - كيليان مبابي - رودريجو - إندريك - براهيم دياز - جونزالو جارسيا

ويلتقي مانشستر سيتي مع ريال مدريد على ملعب الاتحاد في ذهاب ملحق دور الـ 16 يوم الثلاثاء 11 فبراير.

وحسب إذاعة كوبي، فإن المدرب الإيطالي يتجه لإشراك فيديريكو فالفيردي كظهير أيمن ضد مانشستر سيتي بعد إصابة لوكاس فاسكيز.

ولعب فالفيردي 8 مباريات في مركز الظهير الأيمن طوال مسيرته الكروية وسجل هدفا وصنع مثله.

وكشف ريال مدريد عبر موقعه الرسمي عن إصابة فاسكيز في العضلة الخلفية للقدم اليسرى، وأن اللاعب سيخصع لفحوصات طبية أخرى لتحديد مدة غيابه عن الملاعب.

وتشير التقارير الصحفية الإسبانية إلى أن غياب فاسكيز سيغيب عن الملاعب لمدة تترواح من أسبوعين إلى 3 أسابيع.

وتقام مباراة الذهاب في ملعب الاتحاد معقل مانشستر سيتي، وفي الأسبوع المقبل يلتقي الفريقين في مباراة الإياب التي تقام على ملعب سنتياجو برنابيو.