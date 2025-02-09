التعثر الثاني تواليا.. نابولي يهدر نقطتين جديدتين أمام أودينيزي والصدارة في أمان

تعثر نابولي بالتعادل الثاني على التوالي وتلك المرة أمام أودينيزي في الجولة 24 من الدوري الإيطالي.

وتعادل الفريقان على ملعب دييجو أرماندو مارادونا معقل البارتينوبي بنتيجة 1-1.

ويعد ذلك التعادل الثاني تواليا لنابولي بعدما فقد نقطتين في الثواني الأخيرة أمام روما الجولة الماضية.

ورغم التعادلين المتتاليين إلا أن صدارة فريق الجنوب في أمان بفارق 4 نقاط عن إنتر الذي يستعد للقاء فيورنتينا غدا الإثنين.

ويتصدر نابولي الترتيب برصيد 55 نقطة ويأتي إنتر في المركز الثاني برصيد 51 نقطة.

فيما يحتل أودينيزي المركز العاشر برصيد 30 نقطة.

وتقدم نابولي عن طريق الأسكتلندي سكوت ماكتوميناي في الدقيقة 37.

لكن يورجن إيكلينكامب عدّل النتيجة سريعا في الدقيقة 40 لصالح الضيوف.

واستفاد نابولي من 7 انتصارات متتالية أبعدته في صراع الصدارة مع إنتر الذي يواصل ملاحقته.

ولحسن حظ البارتينوبي أن إنتر تعادل مع ميلان ثم خسر من فيورنتينا في مباراة مؤجلة ما أوقفه عن المطاردة والاقتراب أكثر من القمة.