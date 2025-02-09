رئيس إشبيلية: ريال مدريد يحاول تدمير الكرة الإسبانية

الأحد، 09 فبراير 2025 - 23:44

كتب : FilGoal

هدف ريال مدريد الثاني في برشلونة - رودريجو

يرى ديل نيدو كاراسكو رئيس نادي إشبيلية أن ريال مدريد يحاول تدمير كرة القدم الإسبانية.

وكان نادي ريال مدريد قد نقدم بشكوى رسمية ضد طاقم تحكيم مواجهة فريق أمام إسبانيول في الدوري الإسباني.

وقال كاراسكو عبر DAZN: "بيان ريال مدريد بشأن الحكام غبر مقبول ويدعو للتشكيك في شرف الحكام والمنافسة".

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وأضاف "على عالم كرة القدم أن يدين علنا وفي المحكمة بيان ريال مدريد".

وأنهى حديثه قائلا: "ريال مدريد يحاول تدمير كرة القدم الإسبانية".

وخسر ريال مدريد أمام إسبانيول بهدف دون مقابل ضمن منافسات الجولة 22 من الدوري الإسباني.

وجاء بيان ريال مدريد كالآتي

تم التقدم بشكوى رسمية للاتحاد الإسباني لكرة القدم والمجلس الأعلى للرياضة بسبب الأخطاء التحكيمية الجسيمة في مواجهة إسبانيول بالدوري

وكان كارلو أنشيلوتي المدير الفني للفريق قد تحدث عن أخطاء التحكيم في المواجهة بمؤتمر صحفي عقب اللقاء.

وشدد أنشيلوتي وقتها أن قرار الحكم بعدم طرد لاعب إسبانيول لا يمكن تفسيره بعد التدخل على كيليان مبابي.

ريال مدريد الدوري الإسباني إشبيلية ديل نيدو كاراسكو
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