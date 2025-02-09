حازم إمام: تصريحات أيمن عباس عن زيزو رأيه الشخصي.. ولم نفاوض رمضان وشريف

الأحد، 09 فبراير 2025 - 23:36

كتب : FilGoal

حازم إمام

يرى حازم إمام عضو لجنة الكرة في الزمالك أن تصريحات أيمن ممدوح عباس عضو لجنة الاستثمار في النادي عن ملف تجديد أحمد سيد "زيزو" لاعب الفريق هي رأيه الشخصي.

أحمد سيد زيزو

النادي : الزمالك

الزمالك

وقال حازم عبر قناة أون تايم سبورتس: "أيمن ممدوح عباس غير مسؤول في نادي الزمالك، وما قاله عن تجديد زيزو هو رأيه الشخصي ولا يجب أن نتعامل مع تصريحاته كأنها رسمية، أيمن زملكاوي ووالده هو أكبر زملكاوي في مصر ولكن هذا رأيه وليس رأي النادي".

وأضاف "أيمن ممدوح عباس كان يتحدث بنظرة مالية عن زيزو وليس كمسؤول زملكاوي لأنه بعيد عن كرة القدم".

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وواصل "استطعلنا رأي نجوم تونس والمغرب قبل التعاقد مع صلاح الدين مصدق وأحمد الجفالي".

وأكد "لا يوجد لاعب مصري في الدوري يستحق أن نشتريه مقابل 100 مليون جنيه".

من جانبه قال نادر السيد عضو اللجنة: "الحسن كوروما كان ضمن اهتمامات الزمالك ولكن الطلبات المالية التي طلبها نادي الشحانية القطري كانت غير مناسبة بالنسبة لنا".

وأوضح "لماذا نتعامل مع اللاعب المصري المميز بطريقة مختلفة غير اللاعبين المحترفين، إذا كان زيزو لاعب أجنبي كم سيكون سعره إذا أراد أي نادي مصري التعاقد معه؟".

وشدد "أنا مع دفع 80 مليون وأكثر لأي لاعب يستحق ذلك".

وأفصح "لم نتطرق في لجنة الكرة للحديث عن إمكانية ضم رمضان صبحي أو محمد شريف".

وأتم تصريحاته "لا يوجد لاعب مصري في الدوري يستحق أن يصل سعره إلى 50 مليون جنيه".

الزمالك حازم إمام نادر السيد زيزو
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