إصابة عمر فايد في تعادل بيرشوت مع شارلروا

الأحد، 09 فبراير 2025 - 23:33

كتب : FilGoal

عمر فايد - بيرشوت

تعرض عمر فايد مدافع بيرشوت للإصابة خلال تعادل فريقه في مواجهة شارلروا في الجولة 25 من الدوري البلجيكي.

وانتهى اللقاء بالتعادل 1-1، إذ تقدم بيرشوت عن طريق دايشوان ريدان في الدقيقة 32.

وتعرض فايد للإصابة في الدقيقة 37 وعوضه الفرنسي كولين داجبا.

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وسجل نيكولا ستوليتش التعادل بعد مرور ساعة من عمر اللقاء.

لا يزال بيرشوت في المركز الأخير برصيد 14 نقطة.

فيما يحتل شارلروا المركز الثامن برصيد 33 نقطة.

المدافع المصري البالغ 21 عاما خاض 14 مباراة وصنع هدفا في جميع المسابقات هذا الموسم.

عمر فايد بيرشوت الدوري البلجيكي
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