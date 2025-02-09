إصابة عمر فايد في تعادل بيرشوت مع شارلروا
الأحد، 09 فبراير 2025 - 23:33
كتب : FilGoal
تعرض عمر فايد مدافع بيرشوت للإصابة خلال تعادل فريقه في مواجهة شارلروا في الجولة 25 من الدوري البلجيكي.
عمر فايد
النادي : جيرمينال بيرشوت
وانتهى اللقاء بالتعادل 1-1، إذ تقدم بيرشوت عن طريق دايشوان ريدان في الدقيقة 32.
وتعرض فايد للإصابة في الدقيقة 37 وعوضه الفرنسي كولين داجبا.
37’ |1-0| Fayed moet geblesseerd naar de kant. Dagba is zijn vervanger.#BEERCSC #WeAre13— K. Beerschot V.A. (@kbeerschotva) February 9, 2025
وسجل نيكولا ستوليتش التعادل بعد مرور ساعة من عمر اللقاء.
لا يزال بيرشوت في المركز الأخير برصيد 14 نقطة.
فيما يحتل شارلروا المركز الثامن برصيد 33 نقطة.
المدافع المصري البالغ 21 عاما خاض 14 مباراة وصنع هدفا في جميع المسابقات هذا الموسم.
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