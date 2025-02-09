إصابة عمر فايد في تعادل بيرشوت مع شارلروا

تعرض عمر فايد مدافع بيرشوت للإصابة خلال تعادل فريقه في مواجهة شارلروا في الجولة 25 من الدوري البلجيكي.

وانتهى اللقاء بالتعادل 1-1، إذ تقدم بيرشوت عن طريق دايشوان ريدان في الدقيقة 32.

وتعرض فايد للإصابة في الدقيقة 37 وعوضه الفرنسي كولين داجبا.

37’ |1-0| Fayed moet geblesseerd naar de kant. Dagba is zijn vervanger.#BEERCSC #WeAre13 — K. Beerschot V.A. (@kbeerschotva) February 9, 2025

وسجل نيكولا ستوليتش التعادل بعد مرور ساعة من عمر اللقاء.

لا يزال بيرشوت في المركز الأخير برصيد 14 نقطة.

فيما يحتل شارلروا المركز الثامن برصيد 33 نقطة.

المدافع المصري البالغ 21 عاما خاض 14 مباراة وصنع هدفا في جميع المسابقات هذا الموسم.